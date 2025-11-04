A comercialização de ingressos para o Rio Open 2026 começa nesta terça-feira (04) às 12h (de Brasília), com acesso inicial restrito a clientes Claro e XP. O torneio de tênis acontecerá de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro do Rio, contando com a participação de tenistas internacionais e o brasileiro João Fonseca.

A venda para o público geral está marcada para 11 de novembro, também a partir do meio-dia. Os valores dos ingressos variam entre R$ 60 e R$ 920, dependendo da categoria e do dia escolhido, com disponibilidade exclusiva pelo site da Eventim. Não haverá cobrança de taxa de conveniência para as compras.

Astros confirmados

Na 12ª edição do evento esportivo, estão confirmadas as presenças dos italianos Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, além do francês Gael Monfils, que se juntarão ao representante brasileiro nas quadras cariocas. A lista final de atletas que disputarão o torneio será revelada em janeiro de 2026.

O carioca João Fonseca, principal nome do tênis brasileiro na atualidade, chega ao torneio vivendo a melhor fase de sua carreira. Aos 19 anos, o jovem tenista conquistou recentemente o ATP 500 da Basileia, na Suíça - seu segundo troféu no circuito profissional - e alcançou o 28º lugar no ranking mundial, tornando-se o brasileiro mais jovem da história a figurar entre os 30 melhores do mundo. Fonseca, que frequentava o Rio Open como espectador quando criança, agora retorna como protagonista.

Entre os destaques internacionais, Lorenzo Musetti vem de uma temporada excepcional, sendo medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e atual top 10 do ranking ATP. O italiano tem se destacado especialmente no saibro, com final no Masters 1000 de Monte Carlo e semifinais em Madri, Roma e Roland Garros.

Matteo Berrettini, que tem avó brasileira, retorna ao Rio Open após sua participação em 2022. Ex-número 6 do mundo e dono de 10 títulos ATP, o italiano fez história ao se tornar o primeiro de seu país a chegar à final de Wimbledon, em 2021.

Já o francês Gaël Monfils, conhecido por seu carisma e estilo de jogo espetacular, fará do Rio Open parte de sua temporada de despedida, após anunciar que se aposentará ao fim de 2026. Esta será sua segunda participação no torneio - a primeira foi em 2018, quando chegou às quartas de final.

Detalhes dos ingressos

Cada CPF poderá adquirir no máximo quatro ingressos por sessão, com limite total de 22 entradas por pessoa. O sistema aceitará pagamentos com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners, com possibilidade de parcelamento em até quatro vezes sem juros.

Durante a pré-venda, clientes Claro (Multi) terão desconto de 35% na compra dos ingressos, enquanto clientes XP receberão 20% de abatimento. O processo de venda para clientes XP ocorrerá em duas etapas: inicialmente apenas para portadores dos Cartões XP Legacy e XP Visa Infinite Privilege, e entre 5 e 10 de novembro para clientes com Cartão XP One e XP Visa Infinite.

A partir de 11 de novembro, quando se inicia a venda geral, qualquer pessoa interessada poderá comprar ingressos para o Rio Open 2026, conforme disponibilidade.