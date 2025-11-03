João Fonseca atinge posição histórica após atualização do ranking da ATP; confira

O tênis brasileiro tem um novo marco histórico para celebrar nesta segunda-feira (3). Na mais recente atualização do ranking da ATP, que também marcou a volta do italiano Jannik Sinner ao posto de número 1 do mundo, o grande destaque para o Brasil foi o fenômeno João Fonseca.

João Fonseca saca na partida contra o russo Karen Khachanov na segunda rodada de Paris (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Aos 19 anos, o carioca alcançou a 24ª posição mundial, o melhor ranking de sua jovem e meteórica carreira.

Com esta colocação, João Fonseca iguala a melhor marca já atingida por Thomaz Koch, um dos maiores nomes da história do tênis brasileiro, que também foi número 24 do mundo em dezembro de 1974.

A ascensão do brasileiro encerra uma temporada espetacular. O salto no ranking foi impulsionado por suas recentes campanhas na Europa, coroadas com o título inédito do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O jovem, que começou o ano de 2025 fora do Top 100, também levantou o troféu do ATP 250 de Buenos Aires.

Com a nova posição, João Fonseca se consolida como o terceiro brasileiro com o melhor ranking na história do tênis masculino na Era Aberta (desde 1973), empatado com Koch.

A sua frente, agora, restam apenas dois nomes:

Gustavo "Guga" Kuerten (Nº 1 do mundo)

Thomaz Bellucci (Nº 21 do mundo)

João Fonseca e Thomaz Koch (Nº 24 do mundo)

Com a temporada de 2025 encerrada para o brasileiro, a expectativa se volta para 2026. A posição de número 24 garante a João Fonseca um lugar como cabeça de chave no Australian Open, em janeiro, evitando que ele enfrente os principais favoritos nas primeiras rodadas do Grand Slam.

