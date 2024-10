O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, frustrou o sérvio Novak Djokovic neste domingo (13) ao faturar o título do Masters 1000 de Xangai, na China. Ele derrubou o número 4 do mundo e ficou com a taça do torneio — Nole buscava o penta do torneio e o 100º troféu da carreira.

continua após a publicidade

➡️Bia Haddad terá que lutar para fechar o ano no top-10

Sinner marcou 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/4) 6/3 e faturou o sétimo título da temporada e o 17º da carreira. O italiano se tornou o primeiro desde Andy Murray, em 2016, a vencer mais do que seis títulos em uma mesma temporada.

Em temporada marcada pelo ouro olímpico, Djokovic buscava seu 100º título na carreira e o pentacampeonato no torneio asiático. Porém, teve os planos frustrados por Sinner. Agora os dois estão empatados em 4 a 4 no confronto direto.

continua após a publicidade

Djokovic e Sinner se cumprimentam após final do ATP de Xangai de de tênis (Foto: Hector Retamal/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No primeiro set, Sinner venceu seu 24º tie-break, em 32 disputados na temporada. No segundo, abriu 4 a 1 no e conduziu bem a parcial.

Djokovic não havia perdido nenhuma final no torneio chinês até este domingo. O sérvio segue apenas com a medalha de ouro nas Olimpíadas na atual temporada, tendo perdido também na final de Wimbledon, esta diante de Carlos Alcaraz.