Djokovic faz ‘mágica’ e vence o ponto do ‘campeonato’ em Wimbledon; vídeo

Heptacampeão, Novak Djokovic tenta, neste ano, igualar os oito títulos de Roger Federer em Wimbledon. Pelo que se viu neste sábado, o sérvio, que conquistou a 100ª vitória no torneio, não vai medir esforços para alcançar tal feito.



Contra o compatriota Miomir Kecmanovic (49º), o ex-líder do ranking, aos 38 anos, protagonizou um dos pontos mais espetaculares do ano. Numa jogada que teve curtas e lob, o recordista de Grand Slams (24) voou, literalmente, para vencer o ponto.



Caso confirme o enorme favoritismo, Nole enfrenta, nas oitavas de final, o australiano Alex De Minaur (11), algoz do austríaco August Holmgren (192), por 6/4, 7/6 e 6/3.



Na rodada anterior, aos 38 anos e 39 dias, contra o anfitrião Daniel Evans, Djokovic se tornou o mais velho jogador a aplicar um 6/0 nas simples de Wimbledon desde Jimmmy Connors em 1991 (aos 38 anos e 295 dias).



Terça-feira, na estreia, Djokovic superou dores estomacais na vitória sobre Muller:



- Sim, fico feliz de ganhar. Obviamente, estou destroçado agora. Como disse na quadra, passei a me sentir absolutamente melhor, meu melhor jogo no primeiro set, com muitas oportunidades de quebras no segundo. Tive problemas estomacais, fiquei sem energia. Simplesmente, tentei sobreviver na quadra durante bastante tempo - revelou o heptacampeão, que pediu atendimento médico no início do terceiro set.



- Depois de um tempo, recuperei a energia e pude voltar a jogar da linha de fundo, como no primeiro set - continuou o número 6 do mundo, que triunfou na grama britânica em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022.



Caso conquiste o oitavo título em Londres, que seria seu 25º Grand Slam, o ex-número 1 do mundo e atual sexto vai igualar o recorde do suíço Roger Federer. Nas últimas duas edições, Djokovic perdeu as finais para o espanhol Carlos Alcaraz em Wimbledon.

