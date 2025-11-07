menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Djokovic alcança a 144ª final na carreira; veja mais números

Sérvio, aos 38 anos, é finalista em Atenas, na Grécia

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
18:13
O sérvio Novak Djokovic está na final do ATP 250 de Atenas, na Grécia (Reprodução)
imagem cameraO sérvio Novak Djokovic está na final do ATP 250 de Atenas, na Grécia (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Aos 38 anos, Novak Djokovic alcançou, nesta sexta-feira (7), a 144ª final de simples na carreira. Graças à vitória, por 6/3 e 6/4, sobre o alemão Yannick Yanfmann, no ATP 250 de Atenas, na Grécia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Stefani faz história e alcança decisão inédita no WTA Finals
➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?



Sábado, às 12h (de Brasília, com transmissão da ESPN), num duelo entre os dois principais favoritos, o ex-líder do ranking e atual quinto decide o título contra o italiano Lorenzo Musetti, que salvou match-point contra o americano Sebastian Korda, por 6/0, 5/7 e 7/5.

continua após a publicidade

Para se ter uma ideia de mais esse feito de Nole, na Era Aberta (desde 1969), apenas quatro tenistas alcançaram mais finais de ATP na carreira: o americanos Jimmy Connors (164) e Ivan Lendl (146), além do suíço Roger Federer (157).

Lance!

Em quadras rápidas, será a 94ª decisão da carreira do recordista (24) de títulos de Grand Slams. Nesse quesito, o experiente sérvio só está atrás de Federer, que alcançou 98.

continua após a publicidade
Lance!

Djokovic lidera confronto direto

No confronto direto, a vantagem de Djokovic é enorme sobre Musetti, nono do mundo, de 23 anos. São oito triunfos em nove partidas até aqui. O ex-líder do ranking, por sinal, ganhou os últimos cinco embates contra o italiano. O mais recente foi nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, em março.

Aliás, foi nesse torneio, na Flórida, que o sérvio alcançou a primeira de suas três finais no ano. Na ocasião, ele acabou surpreendido na decisão pelo tcheco Jakub Mensik. Dois meses depois, em Genebra, na Suíça, Djokovic conquistou o 100º troféu na carreira.

Lance!







circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias