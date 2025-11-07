Djokovic alcança a 144ª final na carreira; veja mais números
Sérvio, aos 38 anos, é finalista em Atenas, na Grécia
Aos 38 anos, Novak Djokovic alcançou, nesta sexta-feira (7), a 144ª final de simples na carreira. Graças à vitória, por 6/3 e 6/4, sobre o alemão Yannick Yanfmann, no ATP 250 de Atenas, na Grécia.
Sábado, às 12h (de Brasília, com transmissão da ESPN), num duelo entre os dois principais favoritos, o ex-líder do ranking e atual quinto decide o título contra o italiano Lorenzo Musetti, que salvou match-point contra o americano Sebastian Korda, por 6/0, 5/7 e 7/5.
Para se ter uma ideia de mais esse feito de Nole, na Era Aberta (desde 1969), apenas quatro tenistas alcançaram mais finais de ATP na carreira: o americanos Jimmy Connors (164) e Ivan Lendl (146), além do suíço Roger Federer (157).
Em quadras rápidas, será a 94ª decisão da carreira do recordista (24) de títulos de Grand Slams. Nesse quesito, o experiente sérvio só está atrás de Federer, que alcançou 98.
Djokovic lidera confronto direto
No confronto direto, a vantagem de Djokovic é enorme sobre Musetti, nono do mundo, de 23 anos. São oito triunfos em nove partidas até aqui. O ex-líder do ranking, por sinal, ganhou os últimos cinco embates contra o italiano. O mais recente foi nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, em março.
Aliás, foi nesse torneio, na Flórida, que o sérvio alcançou a primeira de suas três finais no ano. Na ocasião, ele acabou surpreendido na decisão pelo tcheco Jakub Mensik. Dois meses depois, em Genebra, na Suíça, Djokovic conquistou o 100º troféu na carreira.
