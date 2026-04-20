Chaveamento em Madri coloca João Fonseca na mira do número 5 do mundo
O caminho é favorável para o carioca até às oitavas, quando pode esbarrar com Alex de Minaur
Em sorteio da chave principal realizado na manhã desta segunda-feira (20), João Fonseca já sabe qual será seu primeiro desafio. Previsto para a próxima sexta-feira (24) ou sábado (25), sairá do confronto entre o belga Zizou Bergs, atual 44º da ATP, e o veterano croata Marin Cilic (51º), que já figurou no top 3 mundial. O torneio espanhol encontra-se atualmente na disputa do qualifying (qualificação).
Relacionadas
O carioca disputará o Masters 1000 de Madri torneio pela primeira vez na condição de cabeça de chave após desistências dos astros Djokovic e Alcaraz. O status privilegiado garante ao brasileiro folga na rodada de abertura, empurrando sua estreia direta para a segunda fase.
➡️ João Fonseca sobe no ranking e atinge melhor marca da temporada após Munique
Perspectivas e tabu contra 5º do mundo
Se confirmar o favoritismo na estreia, o jovem talento deve cruzar na terceira rodada com adversários de boas lembranças. A projeção aponta para o russo Andrey Rublev (12º) ou o francês Arthur Rinderknech (26º). O retrospecto recente anima os fãs: o brasileiro venceu o único duelo contra o russo e superou o francês duas vezes nas últimas semanas.
O teste de fogo, no entanto, está desenhado para as oitavas de final, onde Fonseca pode esbarrar no australiano Alex de Minaur, atual número 5 do mundo. Caso o embate aconteça, o carioca terá a missão de quebrar uma incômoda barreira estatística, já que venceu apenas uma das sete partidas disputadas contra tenistas do top 10 na carreira. De Minaur, quinto pré-classificado, inicia sua campanha contra o espanhol Rafael Jodar ou o holandês Jesper de Jong.
O caminho até a taça
Avançando às quartas de final, fantasmas do passado podem reaparecer no saibro espanhol. Gabriel Diallo (36º), o britânico Cameron Norrie e o norte-americano Tommy Paul são os potenciais adversários. Norrie e Paul foram, inclusive, os responsáveis por eliminar o brasileiro nas segundas rodadas das edições de 2024 e 2025 em Madri.
Superando a maratona até a semifinal, o sorteio reservou o desafio máximo: Fonseca foi alocado no mesmo quadrante do italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking mundial e favorito a erguer o troféu.
O brasileiro desembarca na Espanha embalado por um ritmo intenso e consistente na gira europeia. Ele vem de duas chegadas consecutivas às quartas de final: no Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique, sendo parado apenas pelas estrelas Alexander Zverev (3º) e Ben Shelton (6º), respectivamente.
