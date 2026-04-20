Chaveamento em Madri coloca João Fonseca na mira do número 5 do mundo

O caminho é favorável para o carioca até às oitavas, quando pode esbarrar com Alex de Minaur

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/04/2026
10:58
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca na vitória sobre Tabilo em Munique (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre Tabilo no ATP 500 de Munique (Divulgação)
Em sorteio da chave principal realizado na manhã desta segunda-feira (20), João Fonseca já sabe qual será seu primeiro desafio. Previsto para a próxima sexta-feira (24) ou sábado (25), sairá do confronto entre o belga Zizou Bergs, atual 44º da ATP, e o veterano croata Marin Cilic (51º), que já figurou no top 3 mundial. O torneio espanhol encontra-se atualmente na disputa do qualifying (qualificação).

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O carioca disputará o Masters 1000 de Madri torneio pela primeira vez na condição de cabeça de chave após desistências dos astros Djokovic e Alcaraz. O status privilegiado garante ao brasileiro folga na rodada de abertura, empurrando sua estreia direta para a segunda fase.

Perspectivas e tabu contra 5º do mundo

Se confirmar o favoritismo na estreia, o jovem talento deve cruzar na terceira rodada com adversários de boas lembranças. A projeção aponta para o russo Andrey Rublev (12º) ou o francês Arthur Rinderknech (26º). O retrospecto recente anima os fãs: o brasileiro venceu o único duelo contra o russo e superou o francês duas vezes nas últimas semanas.

O teste de fogo, no entanto, está desenhado para as oitavas de final, onde Fonseca pode esbarrar no australiano Alex de Minaur, atual número 5 do mundo. Caso o embate aconteça, o carioca terá a missão de quebrar uma incômoda barreira estatística, já que venceu apenas uma das sete partidas disputadas contra tenistas do top 10 na carreira. De Minaur, quinto pré-classificado, inicia sua campanha contra o espanhol Rafael Jodar ou o holandês Jesper de Jong.

🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O caminho até a taça

Avançando às quartas de final, fantasmas do passado podem reaparecer no saibro espanhol. Gabriel Diallo (36º), o britânico Cameron Norrie e o norte-americano Tommy Paul são os potenciais adversários. Norrie e Paul foram, inclusive, os responsáveis por eliminar o brasileiro nas segundas rodadas das edições de 2024 e 2025 em Madri.

Superando a maratona até a semifinal, o sorteio reservou o desafio máximo: Fonseca foi alocado no mesmo quadrante do italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking mundial e favorito a erguer o troféu.

O brasileiro desembarca na Espanha embalado por um ritmo intenso e consistente na gira europeia. Ele vem de duas chegadas consecutivas às quartas de final: no Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique, sendo parado apenas pelas estrelas Alexander Zverev (3º) e Ben Shelton (6º), respectivamente.

Alexander Zverev (esquerda) e João Fonseca (direita) pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Reprodução/Masters 1000 de Monte Carlo)

