Fim da linha para Calderano e Takahashi no WTT Finals

Fim do sonho da WTT Finals para o casal brasileiro! Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram eliminados após uma partida ofensiva e extremamente equilibrada, perdendo para os japoneses Sora Matsushina e Miwa Harimoto, dupla número 4 do mundo, por 3 sets a 2.

Com parciais de 6/11, 11/10, 11/5, 12/14 e 10/12, a disputa pela vaga no mata-mata do torneio de elite do tênis de mesa foi intensa, prenunciando a emoção que marcou o confronto.

Dupla brasileira ganhou posições no ranking (Foto: Divulgação/ WTT)

Como foi a partida?

No primeiro set, erros fatais dos brasileiros – como bolas na rede, ataques para fora e recepções equivocadas – contribuíram para a vitória dos jovens japoneses, que demonstraram uma habilidade técnica de tirar o fôlego. Foi um momento de estudo tático entre as equipes.

A segunda parcial começou diferente e acirrada. Os brasileiros chegaram a ter uma vantagem de dois pontos, mas o diferencial foi Hugo Calderano, que identificou um tipo de ataque ao qual os adversários não conseguiam dar a direção ideal na bola. Ao repetir o golpe, o brasileiro garantiu a maioria dos pontos. O casal estava mais entrosado, com Bruna Takahashi dando boas assistências para os ataques de Calderano. Mesmo reagindo e pressionando, Matsushina e Harimoto não conseguiram alcançar a virada.

Abatidos, os japoneses foram dominados no terceiro set, que se tornou um "baile" dos brasileiros. Ataques super ofensivos e velozes, erros forçados nos japoneses, duelos de bola à longa distância com rallys de tirar o fôlego e uma sequência de bolas para fora dos mesatenistas do Japão definiram a parcial.

Apesar da esperança de repetir o feito, o quarto set viu os japoneses retornarem com tudo, em busca do tudo ou nada, com uma postura totalmente diferente das parciais anteriores. Com ataques incisivos, deixaram os brasileiros sem tempo para respirar. Os erros do primeiro set ressurgiram: Bruna, que já havia deixado muitas bolas na rede ao longo da partida, cometeu ainda mais deslizes, e Calderano também permitiu que alguns erros passassem. No final, salvaram dois match points, mas novos erros permitiram que os japoneses levassem a melhor.

A decisão teve um clima semelhante ao segundo set. Erros de ambos os lados compuseram o drama da parcial final. O casal brasileiro chegou a ter dois pontos de diferença, mas Hugo errou nas recepções, Bruna nas bolas que pararam na rede, e nem mesmo o ataque de Calderano foi suficiente para aumentar significativamente a vantagem. Chegaram a salvar o match point, mas, após uma sequência de bolas para fora e na rede, entregaram a classificação aos japoneses.

Essa foi a última disputa do casal em 2025. Em 2026, a dupla tem pela frente uma agenda extensa de torneios a se cumprir.