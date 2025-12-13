Marca francesa investe em tênis, beach tennis e pickleball em São Paulo



Fundada em 1933, na França, por um multicampeão de Grand Slams, a Lacoste investe no tênis, ao redor do mundo, e não é de hoje. Pois a marca acaba de anunciar sua nova parceria no universo dos esportes de raquete: a Tennis Experience, academia localizada no bairro do Brooklin, em São Paulo, especializada em tênis, beach tennis e pickleball.

A parceria contempla a uniformização dos profissionais da academia, ambientação Lacoste em diferentes espaços do complexo e apoio a eventos realizados no local. A Tennis Experience se destaca por oferecer uma infraestrutura inovadora e completa para quem deseja aprender, se exercitar, aprimorar sua técnica ou competir em alto nível nessas modalidades. Seu fundador, Jeison Martins, tem mais de 30 anos de experiência na prática do tênis e já atuou como treinador de atletas profissionais.

A iniciativa dá continuidade ao movimento da Lacoste no fortalecimento de sua presença em espaços esportivos de prestígio no Brasil. Desde 2024, a marca tem uma parceria com o Esporte Clube Pinheiros, que envolveu fornecimento de material esportivo, relacionamento com associados e exposição da marca no complexo de tênis do clube. Agora, com a Tennis Experience, a Lacoste amplia esse posicionamento estratégico.

Multicampeão lançou a marca

A história da marca francesa tem origem nos anos 20 com René Lacoste, que, ainda na era amadora, venceu sete Grand Slams: Roland Garros (1925, 1927 e 1929), Wimbledon (1925 e 1928) e US Open (1926 e 1927). O ex-atleta também se tornou empresário e inovador. Tanto que, em 1927, contrariando os códigos de vestimenta da época, René substituiu, nas quadras, a camisa de manga comprida com tecido plano por sua mais recente invenção: uma camisa inovadora. Surgiu um dos maiores ícones da moda, que, após ganhar novo tecido mais leve e ventilado, foi lançado em 1933 com uma campanha publicitária.



Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, Guga Kuerten é um dos embaixadores da marca no Brasil.

