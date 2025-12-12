Federer confirma retorno no Australian Open 2026
Roger Federer, uma das maiores lendas do tênis, fará um retorno especial às quadras. Aos 44 anos, o ex-tenista suíço confirmou nesta sexta-feira (12) que participará de uma partida de exibição que integrará a cerimônia de abertura do Australian Open em 2026, em Melbourne. O evento marcará sua primeira aparição em um Grand Slam desde 2020, três anos após anunciar oficialmente sua aposentadoria do tênis profissional.
O duelo festivo, que celebra os 120 anos do Australian Open, reunirá quatro ex-líderes do ranking mundial: além de Federer, estão confirmados Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt. A exibição funcionará como a abertura oficial da edição de 2026 do torneio.
O retorno acontece após um período afastado que começou em setembro de 2022. A decisão de encerrar a carreira foi motivada por problemas físicos, como múltiplas cirurgias no joelho, que limitaram sua participação em competições.
Seu Happy Slam
Detentor de 20 títulos de Grand Slam, Federer voltará à Rod Laver Arena, quadra principal do complexo de Melbourne Park e palco de seis de suas conquistas no Australian Open. Sua última partida no local foi em 2020, quando alcançou as semifinais, sendo derrotado por Novak Djokovic.
Em comunicado oficial da organização, o suíço ressaltou sua forte ligação com o torneio australiano, carinhosamente apelidado por ele de "Happy Slam". "Parece que faz uma eternidade desde que criei a expressão 'Happy Slam' para o Aberto da Austrália, e ainda me faz sorrir quando penso em todos os momentos que vivi aqui", afirmou Federer.
Federer destacou suas últimas conquistas no torneio: "Voltar a vencer o Aberto da Austrália em 2017 é uma das minhas memórias mais preciosas de Grand Slam, e repetir o feito em 2018 foi outro sonho realizado em Melbourne. Mal posso esperar para voltar à Austrália e criar mais momentos fantásticos com todos os fãs."
