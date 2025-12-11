Em vídeo, Sabalenka critica atletas trans: 'Não é justo'

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka deu uma declaração polêmica ao ser perguntada a respeito de atletas trans. No próximo dia 28, a tenista bielorrussa vai enfrentar o australiano Nick Kyrgios na 'Batalha dos Sexos', uma partida-exibição.

Sabalenka, aliás, opinou sobre atletas trans em uma entrevista ao lado do tenista da Austrália:



- Não tenho nada contra essas pessoas, mas sinto que ainda têm uma grande vantagem sobre as mulheres. Acho que não é justo para as mulheres enfrentarem pessoas biologicamente do sexo masculino. Não é justo. As mulheres trabalham a vida inteira para atingir o seu limite e depois têm de enfrentar um homem, que é biologicamente muito mais forte. Por isso, particularmente, não concordo com este tipo de coisa no esporte - disparou a número 1 do mundo.

Abaixo, o vídeo com a declaração polêmica da tenista da Bielorrússia:

Sabalenka apaixonada pelo Brasil

Mês passado, Sabalenka, que namora o empresário brasileiro Giorgios Frangulis, passou parte das férias no país. Durante jantar em São Paulo, em comemoração aos 25 anos da conquista de Gustavo Kuerten na Masters Cup de Lisboa, a número 1 do mundo, em entrevista exclusiva ao Lance!, falou de sua relação com o país.

— Meu relacionamento com o Brasil começou com meu namorado. Foi assim que fui apresentada à cultura brasileira e então, devagar, comecei a conhecer, começando pela família dele, muitas pessoas brasileiras - disse Sabalenka.

Na conversa com o Lance!, a bielorrussa também elogiou João Fonseca:

— Ele é um garoto e, claro, precisa de mais tempo, mais experiência. Mas acho que ele tem uma ótima equipe ao seu redor e está fazendo tudo certo, ser tão bom em uma idade tão jovem exige muito. Tenho certeza de que, com o tempo, ele vai aprender muitas lições, vai melhorar e definitivamente vai estar no Top 10. Então, eu acho que ele só tem que seguir a sua rotina e, com certeza, ele vai chegar lá — afirmou Sabalenka.



