Tênis

Campeão na Basileia, João Fonseca estreia em Paris nesta terça; horário e onde assistir

Após vencer na Basileia, número 1 do Brasil reencontra o canadense Denis Shapovalov

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
14:20
João Fonseca venceu o canadense Denis Shapovalov nas quartas de final do ATP 500 da Basileia (Fabrice Coffrini/AFP)
João Fonseca venceu o canadense Denis Shapovalov nas quartas de final do ATP 500 da Basileia (Fabrice Coffrini/AFP)
Relacionadas

Não deve ser uma missão das mais fáceis enfrentar um campeão de ATP 500 dois dias após o título. Pois quem terá essa árdua missão é Denis Shapovalov, que enfrenta João Fonseca, nesta terça, em torno das 8h30 (de Brasília), na estreia do Masters 1000 de Paris. A partida começa em torno das 8h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN e do Disney Plus.

continua após a publicidade

Atual 24 do mundo, aliás, o tenista do Canadá foi uma das quatro vítimas do número 1 do Brasil na campanha vitoriosa na Basileia. Além dele, João Fonseca derrotou o francês Giovanni Perricard (33) e os espanhóis Jaume Munar e Alejandro Davidovich Fokina (esse último, na final). Na segunda rodada, que seriam as oitavas de final, o carioca, de 19 anos, não precisou entrar em quadra para enfrentar o tcheco Jakub Mensik, que, lesionado, desistiu do torneio.

continua após a publicidade

João Fonseca e Shapovalov entram em quadra logo após o confronto entre o canadense Felix Auger-Aliassime (10) e o argentino Francisco Comesana (68), que começa às 7h (de Brasília).

Domingo, após ganhar o mais importante título do tênis brasileiro desde Gustavo Kuerten em 2001, no Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca era só alegria.

continua após a publicidade

- Foi uma semana muito especial para mim. Apesar de ter, na segunda rodada, um WO, e o Shapovalov se retirando (quando perdia por 4/1 no terceiro set). Foi uma semana muito positiva, porque fui pegando as oportunidades que tive, um torneio que foi deixando brechas e eu peguei. A gente queria muito e como não fomos para a Ásia neste ano (desistiu do Masters 1000 de Xangai), fui cuidar do meu físico, do mental, estar aqui pegando essa oportunidade foi muito importante.

João Fonseca vence na cidade do ídolo Federer

Para o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, foi ainda mais marcante ter vencido o torneio na cidade natal de sua maior inspiração no tênis.

- É um título especial, ainda mais num torneio que, no Brasil, a gente chama de torneio de Roger (Federer), que é meu ídolo, bastante feliz com a vitória.

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

