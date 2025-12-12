Nadal passa por cirurgia na mão e brinca sobre Australian Open: 'Não poderei jogar'

Rafael Nadal publicou nesta sexta-feira (12) que realizou uma operação na mão direita e brincou que não poderá jogar o Australian Open, primeiro Grand Slam de 2026, que será realizada a partida do próximo domingo, dia 12 de janeiro. O espanhol de 39 anos está aposentado desde outubro de 2024.

- Me parece que no podré jugar em janeiro. Eu tive que me submeter a uma intervenção na mão, por conta de um problema que vinha se arrastando por anos. Espero estar bem logo - escreveu Nadal nas redes sociais.

Apesar da brincadeira sobre não estar em ação no Australian Open, Rafael Nadal poderia participar de uma partida de exibição que reunirá lendas como Roger Federer, Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt, todos ex-líderes do ranking mundial. O evento, que acontecerá na véspera da abertura do Slam, faz parte das comemorações dos 120 anos do Aberto da Austrália.

João Fonseca vai disputar o Australian Open

O brasileiro João Fonseca, atual número 24 do mundo, fará sua estreia no Aberto da Austrália como cabeça de chave. Como preparativo, o carioca disputará dois torneios ATP 250 em janeiro (Brisbane e Adelaide, entre os dias 6 e 11).

Na primeira etapa australiana, Fonseca entra como sexto cabeça de chave, superado apenas por cinco tenistas com melhor ranking na ATP. O russo Daniil Medvedev, número 13 do mundo, será o cabeça de chave número 1.

➡️João Fonseca é destaque no site da ATP em lista de novos campeões