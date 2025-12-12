AO VIVO: Hugo Calderano e Takahashi no WTT Finals

O destino da dupla "Calderashi" no WTT Finals será decidido nesta sexta-feira. Após estrearem com derrota na competição, a partida contra as japonesas Sora Matsushima e Miwa Harimoto, válida pela última rodada do Grupo 2, é crucial para a classificação.

Isso porque os grupos foram divididos em dois com quatro duplas cada, garantindo uma classificação em segundo lugar dos brasileiros. As sete melhores duplas do mundo mais uma convidada compõem o torneio de elite.

Acompanhe a partida

2º set

1º set - brasileiros 6 x 11 japoneses

Os erros mataram o set dos brasileiros já que os adversários, apesar de jovens, 18 e 17 anos, têm uma grande qualidade de jogo.

Fecha o primeiro set com mais um erro de Takahashi Mais um erro de Calderano Ponto brasileiro após erro dos japoneses Bola passa por Calderano e adversários pontua, Bruna erra e bola fica na rede Hugo movimenta bem e encosta nos japoneses Harimoto marca Bruna faz um ataque perfeito e leva o ponto Mais um erro da dupla brasileira Em ataque cruzado, Matsushima marca Calderano! Fez o segundo brasileiro Mais um ponto dos adversários No primeiro rally, japoneses levaram a melhor Bola passou e adversários pontuam Começamos bem! fica na rede bola da Harimoto

Pré-jogo de Calderano e Takahashi x Matsushina e Harimoto

*EM ATUALIZAÇÃO

07h57 | Aquecimento encerrado! Tudo pronto para o jogo

07h54 | Os mesa-tenistas estão em aquecimento na quadra

07h50 | Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Sora Matsushima e Miwa Harimoto são apresentados

07h45 | Partida encerrada! Brasileiros entram em instantes

07h32 | A partida da dupla vem na sequência da atual, que está no segundo set

07h22 | Partida não iniciada

Hugo Calderano é eliminado nas oitavas do WTT Finals

Hugo Calderano foi superado por Felix Lebrun na abertura da chave de simples do WTT Finals, nesta quinta-feira (11), e deixou a competição logo na estreia. Em um duelo equilibrado, o brasileiro chegou a alternar momentos de reação, mas acabou derrotado por 3 sets a 2. As parciais foram de 5/11, 12/10, 11/6, 8/11, 11/8 e 11/7.

O francês voltou a impor dificuldades a Hugo Calderano, repetindo o cenário dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na disputa pela medalha de bronze, Alexis Lebrun havia vencido o brasileiro por 4 a 0, resultado que marcou o confronto entre os dois naquele evento.

Em encontro mais recente, Calderano conseguiu reverter o histórico imediato e superou o adversário na final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. Na ocasião, o brasileiro venceu por 4 a 2 e garantiu o título do torneio.

Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)

Hugo e Bruna Takahashi se recuperam nas duplas

Na madrugada desta última quinta-feira (11), Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram Álvaro Robles e Maria Xiao, da Espanha, por 3 sets a 1. Os brasileiros sofreram alguns sustos, mas conquistaram o resultado positivo nas parciais de 11/7, 11/3, 7/11 e 11/8. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 2 do WTT Finals, disputado em Hong Kong.

Calderano e Takahashi chegam ao WTT Finals como a sexta melhor dupla do mundo, após conquistar resultados importantes em 2025. O principal deles foi o título do WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina, em julho, o primeiro ouro da dupla. No mês anterior, eles já haviam sido vice-campeões do WTT Star Contender de Ljubljana.

A dupla faz parte do Grupo 2, que também conta com os japoneses Sora Matsushima e Miwa Harimoto, além dos espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. Na disputa de duplas, oito times são organizados em dois grupos, com confrontos dentro da própria chave na primeira fase. As duas melhores parcerias seguem para a disputa da semifinal.