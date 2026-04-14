AO VIVO: João Fonseca estreia no ATP 500 de Munique contra Tabilo
Número 1 do Brasil desafia vice-campeão do Rio Open
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Quatro dias após se despedir do Masters 1000 de Monte Carlo em uma inédita partida de quartas de final desse nível, João Fonseca está de volta às quadras. Nesta terça-feira, às 6h (de Brasília), o carioca, de 19 anos e 35 do mundo, desafia o atual vice-campeão do Rio Open, o chileno Alejandro Tabilo (45º), de 28 anos.
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|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
João Fonseca
3
Alejandro Tabilo
2
1º set
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma e vira o placar (3/2)
- Número 1 do Brasil vence um rally e quebra o saque do rival de volta: 2/2.
- João devolve bem o saque, e adversário manda para fora. Brasileiro tem a chance de devolver a quebra.
- Com uma dupla-falta, o carioca tem o saque quebrado.
- Chileno contra-ataca bem e tem o primeiro break do jogo.
- Número 1 do Brasil saca em 0/30 e empata o game.
- Tabilo também confirma sem perder ponto.
- Brasileiro começa o jogo sacando e confirma de zero.
- João Fonseca e Tabilo já estão em quadra.
- Dia frio na cidade alemã, cerca de 9 graus.
Pré-jogo
Na segunda-feira, em coletiva de imprensa em Munique, o brasileiro disse:
- Vai ser um jogo complicado, contra um adversário duríssimo, mas me sinto pronto e preparado.
Quem avançar já tem rival definido nas oitavas de final, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen. Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada de Monte Carlo.
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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
Ex-número 19 do mundo, em julho de 2024, seu melhor ranking até aqui, aos 28 anos, Tabilo nasceu em Toronto, no Canadá, e logo se mudou com a família para o país que anos depois escolheria defender. Ele se profissionalizou em 2015.
Rival derrotou João Fonseca duas vezes
O duelo desta terça é o terceiro entre João Fonseca e Tabilo. Nos dois primeiros, a vitória foi do chileno. O mais recente na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, quando o número 1 do Brasil defendia o título. Já o primeiro foi no ATP 250 de Bucareste, em 2024.
No gráfico abaixo, números da carreira e do ano dos dois tenistas.
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Essa é a primeira participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no torneio alemão. Já Tabilo está em Munique pela segunda vez. Em 2022, o chileno chegou às quartas de final. Na época, a competição era um ATP 250.
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