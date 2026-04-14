AO VIVO: João Fonseca estreia no ATP 500 de Munique contra Tabilo

Quatro dias após se despedir do Masters 1000 de Monte Carlo em uma inédita partida de quartas de final desse nível, João Fonseca está de volta às quadras. Nesta terça-feira, às 6h (de Brasília), o carioca, de 19 anos e 35 do mundo, desafia o atual vice-campeão do Rio Open, o chileno Alejandro Tabilo (45º), de 28 anos.

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Jogadores Sets 1º Set 2º Set João Fonseca 3 Alejandro Tabilo 2

1º set

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma e vira o placar (3/2) Número 1 do Brasil vence um rally e quebra o saque do rival de volta: 2/2. João devolve bem o saque, e adversário manda para fora. Brasileiro tem a chance de devolver a quebra. Com uma dupla-falta, o carioca tem o saque quebrado. Chileno contra-ataca bem e tem o primeiro break do jogo. Número 1 do Brasil saca em 0/30 e empata o game. Tabilo também confirma sem perder ponto. Brasileiro começa o jogo sacando e confirma de zero. João Fonseca e Tabilo já estão em quadra. Dia frio na cidade alemã, cerca de 9 graus.

Pré-jogo

Na segunda-feira, em coletiva de imprensa em Munique, o brasileiro disse:



- Vai ser um jogo complicado, contra um adversário duríssimo, mas me sinto pronto e preparado.

Quem avançar já tem rival definido nas oitavas de final, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen. Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada de Monte Carlo.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Ex-número 19 do mundo, em julho de 2024, seu melhor ranking até aqui, aos 28 anos, Tabilo nasceu em Toronto, no Canadá, e logo se mudou com a família para o país que anos depois escolheria defender. Ele se profissionalizou em 2015.

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Rival derrotou João Fonseca duas vezes

O duelo desta terça é o terceiro entre João Fonseca e Tabilo. Nos dois primeiros, a vitória foi do chileno. O mais recente na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, quando o número 1 do Brasil defendia o título. Já o primeiro foi no ATP 250 de Bucareste, em 2024.

No gráfico abaixo, números da carreira e do ano dos dois tenistas.

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Essa é a primeira participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no torneio alemão. Já Tabilo está em Munique pela segunda vez. Em 2022, o chileno chegou às quartas de final. Na época, a competição era um ATP 250.

