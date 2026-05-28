João Fonseca tenta repetir feito histórico de brasileiro contra Djokovic

O brasileiro João Fonseca terá a chance de alcançar um feito raro no tênis nacional ao enfrentar Novak Djokovic. Caso vença o sérvio, o jovem carioca se tornará apenas o segundo brasileiro a derrotar Djokovic no circuito profissional.

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Até hoje, apenas Júlio Silva conseguiu superar o sérvio. A vitória aconteceu em junho de 2004, no qualificatório do Challenger de Reggio Emilia, na Itália. Na ocasião, o brasileiro venceu por 2 sets a 0, quando Djokovic ainda tinha 17 anos e começava a trajetória no circuito mundial.

Desde então, o sérvio construiu uma das maiores carreiras da história do esporte. Djokovic soma 24 títulos de Grand Slam, mais de 100 troféus no circuito ATP e acumulou vitórias sobre todos os brasileiros que enfrentou após a derrota para Júlio Silva.

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➡️ Seis motivos para acreditar na vitória de João Fonseca sobre Djokovic

João Fonseca se emociona com a vitória sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Brasileiros não vencem Djokovic há 22 anos

Depois do revés em 2004, Djokovic encarou brasileiros 11 vezes no circuito profissional e venceu todas as partidas. Thomaz Bellucci foi quem mais enfrentou o sérvio, com seis confrontos.

O duelo mais equilibrado entre os dois aconteceu no Masters 1000 de Roma, em 2016. Bellucci aplicou um "pneu" ao vencer o primeiro set por 6/0, mas Djokovic reagiu e fechou o jogo em 2 sets a 1.

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Já na semifinal do Masters de Madri de 2011, Bellucci chegou a liderar por 6/4 e 4/2 antes de sofrer a virada do sérvio, que venceu por 4/6, 6/4 e 6/1.

Outro brasileiro que conseguiu surpreender Djokovic parcialmente foi Francisco Costa. No Challenger de Budapeste de 2004, o brasileiro venceu um set por 6/0, mas acabou derrotado por 2 sets a 1.

Confrontos entre Djokovic e brasileiros:

2018- Roland Garros: Djokovic venceu Rogério Dutra Silva por 6/3, 6/4 e 6/4 2016- Masters de Roma: Djokovic venceu Bellucci por 0/6, 6/3 e 6/2 2015- Masters de Paris: Djokovic venceu Bellucci por 7/5 e 6/3 2015- US Open: Djokovic venceu João Souza por 6/1, 6/1 e 6/1 2015- Masters de Montreal: Djokovic venceu Bellucci por 6/3 e 7/6 (4) 2015- Masters de Roma: Djokovic venceu Bellucci por 5/7, 6/2 e 6/3 2012- US Open: Djokovic venceu Rogério Dutra Silva por 6/2, 6/1 e 6/2 2011- Masters de Madri: Djokovic venceu Bellucci por 4/6, 6/4 e 6/1 2010- Masters de Roma: Djokovic venceu Bellucci por 6/4 e 6/4 2005- ATP de Lyon: Djokovic venceu Ricardo Mello por 7/6 (5) e 6/4 2004- Challenger de Budapeste: Djokovic venceu Francisco Costa por 6/3, 0/6 e 6/2 2004- Qualificatório do Challenger de Reggio Emilia: Júlio Silva venceu Djokovic por 6/4 e 6/1

João Fonseca tenta feito histórico

Considerado uma grande promessa do tênis mundial, João Fonseca agora tenta encerrar um jejum brasileiro que dura mais de duas décadas. Além de tentar superar sua melhor campanha em Roland Garros: em 2025, Fonseca chegou a terceira rodada do campeonato.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

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