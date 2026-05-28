Vindo de duas vitórias consecutivas, João Fonseca já tem definido o dia e horário para voltar à ação em Roland Garros. O número 1 do Brasil entra em quadra nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada do torneio em Paris, contra o multicampeão Novak Djokovic (3º do ranking), em confronto inédito. A partida está prevista para começar não antes de 10h30 (de Brasília).

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Com a histórica virada desta quarta-feira (27), contra o croata Dino Prizmic, o tenista de 19 anos já iguala sua melhor campanha em Grand Slams. Aos 18 anos, no ano passado, ele brilhou ao conquistar a vaga para a terceira rodada em Paris e em Wimbledon.

O carioca enfrentará ninguém menos do que o tricampeão e maior vencedor de Grand Slams da história, Djokovic, pela primeira vez na carreira. Com 24 títulos, o sérvio será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de João Fonseca à grande decisão.

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Outra novidade marca a atual campanha do brasileiro. O jogo contra Nole marcará sua primeira vez na quadra central de Roland Garros. Até então, em 2026, suas partidas aconteceram na Quadra Simonne-Mathieu e na Quadra 14.

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João Fonseca está empolgado para enfrentar Djokovic

O duelo diante de Novak Djokovic representa mais um passo importante na rápida ascensão de João Fonseca no circuito mundial. Fã declarado do sérvio desde a infância, o brasileiro comentou sobre o desejo de enfrentar grandes nomes do tênis em palcos históricos – cenário que encontrará agora em Roland Garros.

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— Eu sempre falei para a galera: quero estar na chave do Djokovic uma vez, ver se consigo pegar pelo menos uma chance ali e ver como é que é. Eu gosto de jogo grande, gosto de jogo em que a vibe é diferente. Então é partir com tudo, com a cabeça em aproveitar a partida, mas querendo ganhar — destacou o brasileiro.

Apesar da diferença de experiência entre os dois, João chega embalado pela confiança após duas vitórias consecutivas em Paris e vivendo um dos melhores momentos da carreira. Do outro lado, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua história no saibro francês e segue em busca do 25º título de Grand Slam.

O tricampeão sérvio Novak Djokovic comemora a vitória sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

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