João Fonseca luta, mas perde batalha para Zverev em Monte Carlo
Brasileiro perde para o número 3 do mundo no terceiro set
- Matéria
- Mais Notícias
Pelo terceiro torneio seguido, João Fonseca parou diante de um dos três melhores tenistas do mundo. Dessa vez, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo e no terceiro set, o número 1 do Brasil 40º do planeta lutou demais, fez um grande jogo, mas caiu diante do alemão Alexander Zverev (3º), por 7/5, 6/7 (3) e 6/3, em uma batalha de 2h40m. Foi a primeira vez desde 2011 que um brasileiro chegava tão longe em um torneio desse nível.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro
Em Monte Carlo, desde 2001, com o bicampeão Guga Kuerten, que nenhum tenista do país chegava a essa fase.
João Fonseca, que perdera para o italiano Jannik Sinner (2º) nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, por duplo 7/6, e para o espanhol Carlos Alcaraz, por duplo 6/4, na segunda rodada de Miami, segue agora para o ATP 500 de Munique. A competição começa na segunda-feira.
Nesta sexta, o brasileiro tentou variar, com curtas e subidas à rede. Na parcial inicial, ele sofreu apenas uma quebra de saque, no penúltimo game. Já no segundo set, o carioca perdia por 3/1, virou para 5/3, mas não chegou a ter set point. No tiebreak, se impôs e fechou com relativa facilidade. Porém, na parcial decisiva, Zverev levou a melhor.
Os números abaixo mostram o equilíbrio que foi a inédita partida desta sexta-feira:
Duas vezes semifinalista em Monte Carlo, o alemão - campeão olímpico em 2020 - decide uma vaga à inédita final contra Sinner ou o canadense Felix Auger-Aliassime (7º). O alemão, aliás, se tornou apenas o quarto jogador desde 1990 a chegar a 10 semifinais de Masters 1000 no saibro. Antes dele, apenas o espanhol Rafael Nadal (37 vezes), o sérvio Novak Djokovic (28) e o suíço Roger Federer (19).
3º set: Zverev 6/3
- Com um backhand na rede do carioca, Zverev fecha o jogo.
- João Fonseca vence o game de saque, e rival tem 5/3.
- Zverev confirma e abre 5/2.
- Com um winner de esquerda na paralela, o alemão quebra e vai sacar em 4/2.
- Brasileiro erra um backhand e vai sacar em 15/40.
- João Fonseca saca em 15/15.
- O campeão olímpico de 2020 confirma (3/2).
- Partida já passa de 2h23m.
- O número 1 do Brasil saca bem e empata novamente (2/2).
- Zverev confirma de zero e faz 2/1.
- João empata em 1/1.
- Alemão confirma na abertura da parcial decisiva.
2º set: João Fonseca 7/6 (3)
- Brasileiro insiste no backhand, rival erra e fecha o set.
- Fonseca, com um smash, chega a 6/3.
- Alemão diminui para 5/3.
- Brasileiro erra, mas vai sacar em 5/2.
- Com uma passada, João faz 5/1.
- Com um ace, o brasileiro abre 4/1.
- Rival erra, e o carioca abre 3/1.
- Valente, o brasileiro vence outro ponto e vai sacar em 2/1.
- João devolve o minibreak: 1/1.
- Zverev tem o minibreak na abertura do tiebreak.
- O número 3 do mundo confirma e leva a parcial para o tiebreak.
- Zverev erra um smash e vai sacar em 0/30.
- O número 1 do Brasil salva o break e confirma em 6/5. Adversário vai sacar sob enorme pressão.
- Pressionado, João Fonseca salva um break, quando o rival tentou a subida à rede.
- Alemão tem dificuldades, mas confirma e empata em 5/5.
- Zverev dá a passada e volta a quebrar o brasileiro. Vai sacar em 4/5.
- O número 1 do Brasil erra uma direita na rede, e rival tem chance de quebra.
- João, que perdia por 3/1, quebra de novo e vai sacar em 5/3. Alemão jogou uma bola para fora e foi novamente quebrado.
- O número 1 do Brasil vence outro rally espetacular e tem mais dois breaks. Rival saca em 15/40.
- Zverev saca em 0/30.
- Brasileiro vira o set e vibra demais: 4/3.
- João Fonseca não se entrega e, após um rally, que terminou com um erro de backhand do rival, devolve a quebra do saque.
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira diminui a desvantagem para 3/2.
- O número 3 do mundo tem dificuldades, mas, com um ace, confirma novamente e abre 3/1.
- Com um ace, brasileiro fecha o game e diminui a desvantagem.
- Zverev vence o game mais longo da partida, após mais de 9 minutos, e abre 2/0.
- O alemão saca, vai à rede e salva a chance de quebra.
- João Fonseca encaixa uma esquerda angulada perfeita e curta e tem seu primeiro break no jogo.
- Zverev já saca há mais de sete minutos e game está 40/40.
- Brasileiro erra uma direita na rede, e o adversário volta a quebrá-lo.
- João Fonseca vai sacar na abertura da segunda parcial.
1º set: Zverev 7/5
- O número 3 do mundo fecha o primeiro set, após 47 minutos.
- João manda uma direita na rede, e Zverev conquista a primeira quebra. Vai sacar em 6/5.
- O brasileiro erra um voleio, e o adversário volta a ter um break.
- De novo sem perder ponto, o número 3 do mundo empata (5/5).
- João volta a confirmar de zero e faz 5/4. Jogo segue sem quebras.
- O alemão também confirma sem perder ponto e empata (4/4).
- Com direito a mais uma curta perfeita, o brasileiro confirma de zero: 4/3.
- Zverev comete uma dupla-falta, mas empata em 3/3.
- João faz sua primeira dupla-falta, mas mantém o saque: 3/2.
- O número 3 do mundo confirma de zero: 2/2.
- Após salvar dois breaks, João, com um ace, fecha o game, que durou mais de cinco minutos.
- Zverev manda a direita para fora e desperdiça nova chance de quebra.
- O alemão pressiona e tem novo break.
- João Fonseca saca na esquerda do adversário, que manda o break point na rede.
- O brasileiro erra um backhand na rede, e o rival tem o primeiro break do jogo.
- Zverev saca em 40/30 e confirma o game.
- Com duas curtas perfeitas nos últimos pontos, o carioca confirma de zero o game inicial.
- O brasileiro começa o jogo com um ótimo primeiro saque aberto. No segundo ponto, faz um winner de paralela de esquerda.
- Pela primeira vez jogando na quadra central nesta semana, João Fonseca venceu o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo.
- Bastante aplaudido, o brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.
- Jogadores já estão entrando em quadra.
+ Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias