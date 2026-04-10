João Fonseca luta, mas perde batalha para Zverev em Monte Carlo

Pelo terceiro torneio seguido, João Fonseca parou diante de um dos três melhores tenistas do mundo. Dessa vez, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo e no terceiro set, o número 1 do Brasil 40º do planeta lutou demais, fez um grande jogo, mas caiu diante do alemão Alexander Zverev (3º), por 7/5, 6/7 (3) e 6/3, em uma batalha de 2h40m. Foi a primeira vez desde 2011 que um brasileiro chegava tão longe em um torneio desse nível.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Em Monte Carlo, desde 2001, com o bicampeão Guga Kuerten, que nenhum tenista do país chegava a essa fase.

João Fonseca, que perdera para o italiano Jannik Sinner (2º) nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, por duplo 7/6, e para o espanhol Carlos Alcaraz, por duplo 6/4, na segunda rodada de Miami, segue agora para o ATP 500 de Munique. A competição começa na segunda-feira.

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Nesta sexta, o brasileiro tentou variar, com curtas e subidas à rede. Na parcial inicial, ele sofreu apenas uma quebra de saque, no penúltimo game. Já no segundo set, o carioca perdia por 3/1, virou para 5/3, mas não chegou a ter set point. No tiebreak, se impôs e fechou com relativa facilidade. Porém, na parcial decisiva, Zverev levou a melhor.

Os números abaixo mostram o equilíbrio que foi a inédita partida desta sexta-feira:

Gráfico mostra números do inédito duelo entre João Fonseca e Alexander Zverev (Reprodução)

Duas vezes semifinalista em Monte Carlo, o alemão - campeão olímpico em 2020 - decide uma vaga à inédita final contra Sinner ou o canadense Felix Auger-Aliassime (7º). O alemão, aliás, se tornou apenas o quarto jogador desde 1990 a chegar a 10 semifinais de Masters 1000 no saibro. Antes dele, apenas o espanhol Rafael Nadal (37 vezes), o sérvio Novak Djokovic (28) e o suíço Roger Federer (19).

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3º set: Zverev 6/3

Com um backhand na rede do carioca, Zverev fecha o jogo. João Fonseca vence o game de saque, e rival tem 5/3. Zverev confirma e abre 5/2. Com um winner de esquerda na paralela, o alemão quebra e vai sacar em 4/2. Brasileiro erra um backhand e vai sacar em 15/40. João Fonseca saca em 15/15. O campeão olímpico de 2020 confirma (3/2). Partida já passa de 2h23m. O número 1 do Brasil saca bem e empata novamente (2/2). Zverev confirma de zero e faz 2/1. João empata em 1/1. Alemão confirma na abertura da parcial decisiva.

2º set: João Fonseca 7/6 (3)

Brasileiro insiste no backhand, rival erra e fecha o set. Fonseca, com um smash, chega a 6/3. Alemão diminui para 5/3. Brasileiro erra, mas vai sacar em 5/2. Com uma passada, João faz 5/1. Com um ace, o brasileiro abre 4/1. Rival erra, e o carioca abre 3/1. Valente, o brasileiro vence outro ponto e vai sacar em 2/1. João devolve o minibreak: 1/1. Zverev tem o minibreak na abertura do tiebreak. O número 3 do mundo confirma e leva a parcial para o tiebreak. Zverev erra um smash e vai sacar em 0/30. O número 1 do Brasil salva o break e confirma em 6/5. Adversário vai sacar sob enorme pressão. Pressionado, João Fonseca salva um break, quando o rival tentou a subida à rede. Alemão tem dificuldades, mas confirma e empata em 5/5. Zverev dá a passada e volta a quebrar o brasileiro. Vai sacar em 4/5. O número 1 do Brasil erra uma direita na rede, e rival tem chance de quebra. João, que perdia por 3/1, quebra de novo e vai sacar em 5/3. Alemão jogou uma bola para fora e foi novamente quebrado. O número 1 do Brasil vence outro rally espetacular e tem mais dois breaks. Rival saca em 15/40. Zverev saca em 0/30. Brasileiro vira o set e vibra demais: 4/3. João Fonseca não se entrega e, após um rally, que terminou com um erro de backhand do rival, devolve a quebra do saque. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira diminui a desvantagem para 3/2. O número 3 do mundo tem dificuldades, mas, com um ace, confirma novamente e abre 3/1. Com um ace, brasileiro fecha o game e diminui a desvantagem. Zverev vence o game mais longo da partida, após mais de 9 minutos, e abre 2/0. O alemão saca, vai à rede e salva a chance de quebra. João Fonseca encaixa uma esquerda angulada perfeita e curta e tem seu primeiro break no jogo. Zverev já saca há mais de sete minutos e game está 40/40. Brasileiro erra uma direita na rede, e o adversário volta a quebrá-lo. João Fonseca vai sacar na abertura da segunda parcial.

1º set: Zverev 7/5

O número 3 do mundo fecha o primeiro set, após 47 minutos. João manda uma direita na rede, e Zverev conquista a primeira quebra. Vai sacar em 6/5. O brasileiro erra um voleio, e o adversário volta a ter um break. De novo sem perder ponto, o número 3 do mundo empata (5/5). João volta a confirmar de zero e faz 5/4. Jogo segue sem quebras. O alemão também confirma sem perder ponto e empata (4/4). Com direito a mais uma curta perfeita, o brasileiro confirma de zero: 4/3. Zverev comete uma dupla-falta, mas empata em 3/3. João faz sua primeira dupla-falta, mas mantém o saque: 3/2. O número 3 do mundo confirma de zero: 2/2. Após salvar dois breaks, João, com um ace, fecha o game, que durou mais de cinco minutos. Zverev manda a direita para fora e desperdiça nova chance de quebra. O alemão pressiona e tem novo break. João Fonseca saca na esquerda do adversário, que manda o break point na rede. O brasileiro erra um backhand na rede, e o rival tem o primeiro break do jogo. Zverev saca em 40/30 e confirma o game. Com duas curtas perfeitas nos últimos pontos, o carioca confirma de zero o game inicial. O brasileiro começa o jogo com um ótimo primeiro saque aberto. No segundo ponto, faz um winner de paralela de esquerda. Pela primeira vez jogando na quadra central nesta semana, João Fonseca venceu o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo. Bastante aplaudido, o brasileiro é o primeiro a entrar em quadra. Jogadores já estão entrando em quadra.

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