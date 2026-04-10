Análise: João Fonseca, aos 19 anos, já encurtou a distância para o top 3

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Enfrentar, aos 19 anos e pela primeira vez na carreira, os três melhores tenistas do planeta, em torneios consecutivos, é uma rara oportunidade. E João Fonseca, embora tenha acumulado três derrotas, certamente sai mais confiante desses desafios e com valiosos aprendizados. Vale lembrar que, antes dessa sequência, o brasileiro somava apenas uma vitória em quatro jogos em 2026. Hoje, são oito triunfos em 14 partidas desde janeiro.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Sob o comando do técnico Guilherme Teixeira, o número 1 do Brasil e 40 do mundo mostrou, entre outros atributos, muita variação, vísivel melhora na movimentação e maturidade nos últimos três torneios. E graças a eles vendeu caro, principalmente, as derrotas para o italiano Jannik Sinner (2º, de 24 anos), em dois tiebreaks, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, e, nesta sexta-feira, em Monte Carlo, para o alemão Alexander Zverev (3º), único jogo contra os três melhores do mundo em que o brasileiro venceu um set: 7/5, 6/7 e 6/3. Os números abaixo mostram o equilíbrio que foi o confronto desta sexta-feira. O brasileiro foi mais agressivo (30 a 25 nos winners), mas cometeu mais erros não-forçados (muito pela maior experiência do alemão, de 28 anos): 47 a 36. No total de pontos vencidos, 104 a 97 para o campeão olímpico de 2020.

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João Fonseca sai de cabeça erguida

- Foi uma semana muito positiva. Tenho me sentido bem em quadra, jogando um belíssimo nível de tênis e foi bom para começar a temporada de saibro. O jogo de hoje foi bom. O Zverev se recuperou de maneira incrível e estou um pouco triste por não ter feito meu saque ali no terceiro set. Agora é voltar a treinar, melhorar algumas coisas e seguir para o próximo - disse o brasileiro.

Gráfico mostra números do inédito duelo entre João Fonseca e Alexander Zverev (Reprodução)

Diante do tenista da Itália, vale lembrar, no primeiro tiebreak, o carioca teve três set points. Apenas no revés para o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz (de 22 anos, por duplo 6/4), em Miami, é que João Fonseca encontrou mais dificuldades, ficando atrás no placar por todo o jogo. Seu maior feito foi ter tido três breaks, todos salvos pelo melhor tenista do planeta.

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Primeiro brasileiro desde Thomaz Bellucci em 2011, em Madri, a chegar às quartas de final de um Masters 1000, João Fonseca soma agora 15 triunfos em 21 jogos nesse nível de torneio. E, com toda certeza, após essa virada de chave ao desafiar o top 3, a tendência é de que ele avance cada vez mais.

Mesmo porque, de fato, o número 1 do Brasil e 40 do mundo mostrou que tem repertório para incomodar o top 3. Obviamente, não quer dizer que vai vencer a próxima vez que desafiar Alcaraz, Sinner ou Zverev. Mas é mais um belo sinal de que está no caminho certo para chegar lá.