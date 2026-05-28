Djokovic fala sobre duelo contra João Fonseca em Roland Garros

Novak Djokovic venceu sua partida e se prepara para enfrentar João Fonseca na próxima sexta-feira.

Após celebrar sua vitória e vaga na terceira rodada de Roland Garros, Novak Djokovic comentou sobre o duelo contra João Fonseca, que acontece na próxima sexta-feira, valendo vaga nas oitavas de final. O sérvio espera um duelo físico e deixou nas entrelinhas que preferia uma rodada noturna.

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➡️ Seis motivos para acreditar na vitória de João Fonseca sobre Djokovic

De acordo com o ex-número 1 do mundo, os dias de Roland Garros têm sido extremos e desafiadores para muitos jogadores na quadra, devido ao clima muito quente. Djokovic ainda apontou a previsão de mais calor para sexta-feira e até sugeriu que os Grand Slams adotem inícios mais tardios da programação.

- Será outra partida dura em termos físicos, em rallys longos. Não sei se será um jogo noturno ou diurno. Isso vai determinar a forma como irei jogar em certas coisas.

Apesar do apelo, a partida será a terceira da quadra no dia e está prevista para acontecer por volta das 10h30 (15h30 locais). Além do horário, o sérvio pode chegar pressionado devido à queda de Jannik Sinner e à chance do seu 25° Slam. Contudo, Djokovic não perde nesta fase do torneio desde 2009.

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Elogios a João Fonseca

Além de projetar o confronto, Novak Djokovic não deixou de elogiar o brasileiro João Fonseca. O tenista ainda apontou a torcida brasileira como um diferencial que dá suporte ao jovem, além de destacá-lo como "jogador de grandes palcos". Segundo o sérvio, não há dúvidas sobre o potencial e a qualidade de Fonseca.

- Ele ama a ocasião, jogou uma grande partida contra o Sinner em Indian Wells, ganhou do Rublev na Austrália. Definitivamente, ele pode dar um passo adiante em uma grande ocasião, entregar grandes golpes e um grande jogo.

João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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