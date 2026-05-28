Número 1 do mundo, Sinner sofre virada e cai em Roland Garros

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, foi eliminado nesta quinta-feira (28) em Roland Garros. De virada, o argentino Francisco Cerúndolo venceu por 3 sets a 2 e avançou no Grand Slam francês. O italiano vinha de uma sequência de 30 vitórias consecutivas, e o resultado entrou para a lista das maiores zebras desta edição do torneio.

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Este era o único Grand Slam que faltava na carreira de Sinner. O jovem de 24 anos havia acabado de completar o "Golden Masters", marca alcançada por tenistas que conquistam os nove torneios Masters 1000 do circuito.

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Em 2026, Sinner acumulava 37 vitórias e apenas duas derrotas até a queda em Paris. O italiano perdeu para Novak Djokovic na semifinal do Australian Open e para o tcheco Jakub Mensik no ATP 500 de Doha. Além disso, havia vencido todos os cinco Masters 1000 disputados no ano, feito inédito na história do circuito.

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Sinner comemora vitória sobre Rublev com torcida no Foro Itálico de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Sinner passou mal durante a partida

O italiano parecia ter a classificação encaminhada ao abrir 2 sets a 0 e fazer 5/1 no terceiro set. No entanto, por conta do forte calor em Paris, Sinner começou a demonstrar desgaste físico e perdeu rendimento drasticamente.

— Eu não sei se é desidratação. Eu não consigo. Eu não posso esperar — relatou o italiano, após vencer apenas um dos últimos 17 pontos naquele momento da partida.

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Durante o atendimento, Sinner ainda perguntou a fisioterapeuta se deveria continuar em quadra:

— Devo tentar?

A situação gerou reclamações de Cerúndolo, já que o italiano chamou a fisioterapeuta durante o game, quando perdia por 0-40 em seu saque no 5/4. Pelas regras, não é permitido interromper a partida para atendimento de cãibras, apenas em casos de lesão.

Mesmo com a paralisação, Cerúndolo conseguiu a quebra e fechou o terceiro set em 7/5. O argentino também venceu a quarta parcial e levou a decisão para o quinto set, aproveitando o desgaste físico de Sinner para confirmar a virada histórica em Roland Garros.

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