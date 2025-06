Veja os adversários de Alcaraz e Sinner em Wimbledon

Na manhã desta sexta, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, vencedores dos últimos seis Grand Slams, conheceram suas respectivas chaves em Wimbledon. O terceiro Slam da temporada começa na segunda-feira.



Em busca do tricampeonato, o espanhol começa a campanha na grama britânica contra o veterano italiano Fabio Fognini. Bicampeão de Roland Garros no início do mês, Alcaraz triunfou no único torneio na grama que disputou antes de Wimbledon, no Queen's Club de Londres.

O líder do ranking, Sinner, por sua vez, parou nas oitavas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, diante do cazaque Alexander Bublik. Em Wimbledon, o italiano estreia contra o compatriota Luca Nardi (94º). Numa provável semifinal, o número 1 do mundo pode medir forças contra o heptacampeão sérvio Novak Djokovic, que estreia contra o francês Alexandre Muller.

Djokovic, não por acaso, foi o último tenista a vencer um Slam antes da sequência de seis títulos de Alcaraz e Sinner: no US Open de 2023, o 24º troféu de sua carreira nesse nível de torneio.

Sinner x Alcaraz seria final inédita em Wimbledon

Em Wimbledon, o sérvio perdeu as últimas duas finais para Alcaraz.

No início de junho, o espanhol e o italiano protagonizaram uma das mais eletrizantes finais de Slam, em Roland Garros. Alcaraz ergueu o segundo troféu consecutivo, após salvar três match-points, fato inédito em decisão desse nível na Era Aberta (desde 1969).



Em Wimbledon, a expectativa é a de que Alcaraz e Sinner se reencontrem na final. Para o italiano, seria uma campanha inédita. Até hoje, seu maior feito no torneio foi ter chegado às semifinais de 2023. Ano passado, parou nas quartas de final.



Sinner na derrota para Bublik em Halle (Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)

