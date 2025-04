Vivendo a melhor temporada da carreira, aos 28 anos, Alexander Muller frustrou a torcida brasileira ao derrotar, no dia 18 de fevereiro, João Fonseca, na estreia o Rio Open. Pois o francês (39º do mundo), único algoz do número 1 do Brasil em sete partidas no saibro até agora neste ano, tietou, nesta sexta (25), o sérvio Novak Djokovic no Masters 1000 de Madri.

Com 13 vitórias em 22 partidas no ano (incluindo o da estreia na capital espanhola, contra o belga David Goffin), Muller venceu, em janeiro, seu primeiro ATP: em Hong Kong, ocasião em que superou o experiente japonês Kei Nishikori na final.

João Fonseca e Djokovic também entram em quadra neste sábado

Neste sábado, o francês encara o compatriota Ugo Humbert (22º), em partida que vale vaga à terceira rodada na capital espanhola. O confronto é inédito.

Em Madri, Muller está em ação pelo terceiro ano consecutivo. Em suas duas primeiras participações, o francês não passou da estreia do qualifying, perdendo para Kaichi Uchida e Shintaro Mochizuki, ambos do Japão, respectivamente, em 2023 e 2024.

Também neste sábado, João Fonseca e Djokovic entram em quadra em Madri. Enquanto brasileiro desafia o americano Tommy Paul (12º), o sérvio, que ficou de bye na primeira rodada, estreia contra o italiano Matteo Arnaldi (44º). Os dois confrontos são inéditos.

O número 1 do Brasil terá a chance de derrotar um top 20 pela terceira vez só nesta temporada. As duas primeiras foram contra o russo Andrey Rublev (9º), no Aberto da Austrália, em janeiro, e o francês Humbert (20º), em Miami, em março. Ambas as partidas foram no piso rápido.

- Vai ser um jogo difícil, contra um americano que gosta de jogar no saibro, já treinei com ele uma vez. É um jogador que já foi top 10, é top 20, agora é me preparar e ir com tudo no sábado - disse João Fonseca.