Definido o rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon

Na manhã desta sexta-feira, às 6h45 (pelo horário de Brasília), João Fonseca, de 18 anos e 57 do mundo, conheceu seu adversário na estreia de Wimbledon, em data e horário ainda a serem definidos. Será o anfitrião Jacob Fearnley, 51º do ranking, de 23 anos. No domingo, o brasileiro vai alcançar o melhor ranking da carreira: 54º.



Em março de 2025, o jovem carioca levou a melhor no único duelo até hoje entre ambos em chave principal de ATP: na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, por 6/2, 1/6 e 6/3.



Dois meses antes, na campanha rumo ao título do Challenger de Camberra, na Austrália, na semifinal, igualmente na quadra rápida, João Fonseca também superou o rival: duplo 6/3.

Tal como o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Fearnley disputou dois torneios preparatórios para Wimbledon. Sua melhor campanha foi semana passada, quando venceu duas partidas e parou nas quartas do ATP 500 do Queen's Club, de Londres. Seu algoz foi o vice-campeão tcheco, Jiri Lehecka. Na semana anterior, o britânico parou na estreia do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, diante do americano Brandon Nakashima.



Caso derrote novamente o britânico, João Fonseca vai fazer duelo inédito contra o americano Jenson Brooksby (149º) ou o holandês Tallon Griekspoor (34º).

Numa provável terceira rodada, o único brasileiro na chave de simples poderá enfrentar, pela primeira vez na carreira, o dinamarquês Holger Rune.



Será a primeira participação do carioca no mais tradicional torneio do circuito. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou na grama, na temporada, semana passada. Diante do italiano Flavio Cobolli (24º do ranking), o jovem brasileiro teve um match-point no tiebreak decisivo, mas acabou perdendo por 5/7, 7/6 (3) e 7/6 (8), no ATP 500 de Halle, na Alemanha.





Na última segunda-feira, João Fonseca saboreou a primeira vitória em três torneios de ATP na grama: 5/7, 6/0 e 6/3 sobre o belga Zizou Bergs (50º), na estreia de Eastbourne, na Inglaterra. Já nesta quinta-feira, em partida interrompida na véspera, ao final do segundo set, por falta de luz natural, o brasileiro perdeu uma batalha para o número 5 do mundo, o americano Taylor Fritz, por 6/3, 6/7 e 7/5.





Algoz de João Fonseca busca a segunda final na grama em 2025



Cerca de três horas após sacramentar a vitória sobre João Fonseca, Taylor Fritz voltou à quadra central do ATP 250 de Eastbourne, nesta quinta-feira. E, diante do compatriota Marcos Giron (46º), o americano venceu por 7/5, 4/6 e 7/5.





Sexta, na semifinal, o americano enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (28º), em torno das 13h (de Brasília). No confronto direto, a vantagem é do tenista da Espanha, com três vitórias em quatro partidas, nenhuma delas na grama.

O outro finalista de Eastbourne sai do embate entre o americano Jenson Brooksby (149º) e o francês Ugo Humbert (20º), às 11h (de Brasília). A decisão acontece no sábado.

Há duas semanas, Fritz foi campeão em Stuttgart, na Alemanha. Foi seu nono troféu na carreira, o quarto na grama.



