Bia Haddad tem Jasmine Paolini na chave de Wimbledon

Eliminada por Jasmine Paolini nas quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, Bia Haddad Maia pode reencontrar a italiana nas oitavas de final de Wimbledon. A chave principal do Grand Slam em Londres foi sorteada nesta sexta-feira.

continua após a publicidade

➡️Bia Haddad destaca mentalidade forte para virada em Bad Homburg

A brasileira, número 21 do mundo e que voltará ao top 20 na segunda-feira, estreia contra a eslovaca Rebeka Sramkova, 36ª colocada. São seis jogos entre as duas e quatro vitórias da brasileira que perdeu o último embate este ano em Mérida, no México.

Se avançar, a paulistana terá pela frente a britânica Harriet Dart ou a húngara Dalma Gaufi na segunda rodada . Já na terceira fase, a americana Amanda Anisimova, 13ª colocada, é a potencial rival de melhor ranking. Bia tem 2 a 1 abaixo no retrospecto, mas ganhou a última, em 2023.



.➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Bia Haddad parou na terceira rodada de Wimbledon em 2024

Haddad Maia defende terceira rodada no All England Club do ano passado. Em 2023 ela fez sua maior campanha com oitavas de final onde parou em Elena Rybakina, que vinha do título em 2022.

Paolini, por sua vez, finalista de 2024, estreia contra a letã Anastasja Sevastova e pode ter a tcheca Linda Noskova na terceira rodada. Do mesmo lado de Bia e Paolini para as quartas estão Jelena Ostapenko e Qinwen Zheng para possível duelo de quartas de final e Aryna Sabalenka ou Paula Badosa para possível embate nas semifinais.

continua após a publicidade