Em sua primeira partida desde a derrota na final do US Open, no dia 7 de setembro, para o espanhol Carlos Alcaraz, que lhe custou a liderança do ranking Jannik Sinner estreia, nesta quinta-feira, no ATP 500 de Pequim. E o adversário do número 2 do mundo o experiente croata Marin Cilic, de 36 anos, 97º do ranking e ex-top 10, às 8h (de Brasília). Dois parceiros de João Fonseca na conquista da Laver Cup também disputam o torneio chinês.

Campeão do US Open de 2014, o mais importante de seus 21 títulos na carreira, Cilic chegou a ser o número 3 do mundo, em 2018. Na atual temporada, o tenista da Croácia soma apenas cinco vitórias em 14 partidas de ATP.

No único duelo até hoje entre ambos, Sinner derrotou o rival, nas quartas de final da Copa Davis de 2021.



Bicampeão do Aberto da Austrália, em janeiro, e vencedor de Wimbledon, pela primeira vez na carreira, em julho, o italiano tem novidade na equipe em Pequim: o fisioterapeuta Alejandro Resnicoff.



- Ele é um profissional muito experiente, que está há 15 anos na ATP. Ele trabalhou com outros tenistas e também nos respeita como um time - elogiou Sinner.



Parceiros de João Fonseca em ação

Também em Pequim, estarão em ação Alex De Minaur e Francisco Cerundolo, que integraram o Time Mundo, assim como João Fonseca, na Laver Cup. Enquanto o australiano (oitavo do mundo) encara o anfitrião e convidado Yuhchaokete Bu (89º), o argentino (21º) terá pela frente o americano Learner Tien (52º), em confronto inédito.



Caso avance, o tenista da Argentina poderá duelar com Flavio Cobolli (25º), que perdeu para João Fonseca na Laver Cup e estreia diante do russo Andrey Rublev (14º).