Djokovic confirma presença no próximo torneio de João Fonseca

Nenhum outro atleta em atividade tem mais títulos do Masters 1000 de Xangai quanto Novak Djokovic. E o tetracampeão sérvio confirmou presença no torneio, que começa no dia 1º de outubro e marcará a estreia de João Fonseca.

Vencedor em 2012, 2013, 2015 e 2018, o ex-líder do ranking e atual número 4 do mundo soma 39 vitórias em 45 partidas no torneio chinês. Ano passado, o hepatacampeonato bateu na trave, já que Nole perdeu a final para o italiano Jannik Sinner, por 7/6 e 6/3, que se tornou o mais jovem campeão da competição (vídeo abaixo). Aquela foi a segunda vez que o sérvio e o italiano mediram forças em uma decisão. Na primeira, no ATP Finals de 2023, Nole levou a melhor.

A última edição do torneio marcou o retorno de Djokovic a Xangai pela primeira vez desde 2019, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas.

O torneio chinês é o oitavo e penúltimo da categoria Masters 1000 da temporada. No fim de outubro começa o de Paris, que encerra a sequência de competições desse nível.

Djokovic assistiu a João Fonseca na Davis



Sem jogar uma partida oficial desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz, na semifinal do US Open, Djokovic, há duas semanas, em Atenas, onde passou a morar, assistiu a segunda vitória de João Fonseca na Copa Davis. O número 1 do Brasil e 42º do mundo, aliás, foi decisivo no triunfo por 3 a 1 sobre os gregos, com destaque para a virada no terceiro set para cima de Tsitsipas, no confronto que selou a classificação do país.

Depois do torneio na capital grega, João Fonseca, pupilo do técnico Guilherme Teixeira ajudou o Time Mundo a conquistar, em San Francisco, nos EUA, a Laver Cup. O jovem carioca, de 19 anos, soma 20 vitórias em 34 jogos de ATP na temporada (descartando os 10 triunfos em 11 jogos de Challengers e as partidas da Laver Cup).