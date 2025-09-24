menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Djokovic confirma presença no próximo torneio de João Fonseca

Masters 1000 de Xangai começa em 1º de outubro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
14:33
O sérvio Novak Djokovic comemora a vitória sobre o americano Zachary Svajda no US Open (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
O sérvio Novak Djokovic após uma das vitórias no US Open (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nenhum outro atleta em atividade tem mais títulos do Masters 1000 de Xangai quanto Novak Djokovic. E o tetracampeão sérvio confirmou presença no torneio, que começa no dia 1º de outubro e marcará a estreia de João Fonseca.

Vencedor em 2012, 2013, 2015 e 2018, o ex-líder do ranking e atual número 4 do mundo soma 39 vitórias em 45 partidas no torneio chinês. Ano passado, o hepatacampeonato bateu na trave, já que Nole perdeu a final para o italiano Jannik Sinner, por 7/6 e 6/3, que se tornou o mais jovem campeão da competição (vídeo abaixo). Aquela foi a segunda vez que o sérvio e o italiano mediram forças em uma decisão. Na primeira, no ATP Finals de 2023, Nole levou a melhor.

A última edição do torneio marcou o retorno de Djokovic a Xangai pela primeira vez desde 2019, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas.

O torneio chinês é o oitavo e penúltimo da categoria Masters 1000 da temporada. No fim de outubro começa o de Paris, que encerra a sequência de competições desse nível.

Djokovic assistiu a João Fonseca na Davis

Sem jogar uma partida oficial desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz, na semifinal do US Open, Djokovic, há duas semanas, em Atenas, onde passou a morar, assistiu a segunda vitória de João Fonseca na Copa Davis. O número 1 do Brasil e 42º do mundo, aliás, foi decisivo no triunfo por 3 a 1 sobre os gregos, com destaque para a virada no terceiro set para cima de Tsitsipas, no confronto que selou a classificação do país.

Depois do torneio na capital grega, João Fonseca, pupilo do técnico Guilherme Teixeira ajudou o Time Mundo a conquistar, em San Francisco, nos EUA, a Laver Cup. O jovem carioca, de 19 anos, soma 20 vitórias em 34 jogos de ATP na temporada (descartando os 10 triunfos em 11 jogos de Challengers e as partidas da Laver Cup).

João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: CLIVE BRUNSKILL )
João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: CLIVE BRUNSKILL )

