João Fonseca é vice-líder em ranking para importante torneio de fim de ano

O fim dos Grand Slams 2025 do tênis se aproxima e, com isso, eventos de fim de ano começam a ganhar destaque. João Fonseca, número 42 do mundo, deve conseguir a classificação para o NextGen ATP Finals, torneio do qual participam os oito melhores atletas até 20 anos da temporada.

O brasileiro é o segundo colocado no ranking sub-20, que classifica os tenistas para o NextGen Finals. João soma 1085 pontos, contra 2030 do tcheco Jakub Mensik, que ocupa a primeira posição.

O torneio acontece entre os dias 17 e 21 de dezembro, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Para defender o título

Ano passado, João Fonseca figurou como o primeiro representante brasileiro a participar do NextGen Finals, com apenas 18 anos. Não satisfeito, o tenista, que foi o último a conseguir a classificação, ainda se consagrou campeão do torneio, o primeiro sul-americano a alcançar tal feito.

João Fonseca com o troféu do Next Gen ATP Finals (Foto: Divulgação)

Até aqui, este foi o título que mais rendeu premiação em dinheiro para o brasileiro. João Fonseca faturou US$ 526 mil, após vencer todos os cinco jogos. A fins de comparação, a Laver Cup rendeu ao tenista US$ 250 mil.

Além dele, apenas o italiano Jannik Sinner, em 2019, e o espanhol Carlos Alcaraz venceram a competição com 18 anos de idade.

O Next Gen ATP Finals

A competição, que acontece apenas no formato masculino simples, foi criada em 2017, como forma de dar espaço a atletas da nova geração. Até 2023, o torneio era sub-21. No entanto, a partir da edição de 2024, foi transformado em sub-20, como acontece até hoje.

Top-8 do ranking sub-20: situação atual