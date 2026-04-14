Álcool pós-títulos e destruição de raquetes: Sabalenka explica hábitos curiosos

Maior estrela do tênis feminino na atualidade, Aryna Sabalenka comprovou que pode ser intensa tanto nas quadras quanto fora delas. A bielorussa de 27 anos é comumente vista celebrando as diversas conquistas na modalidade em restaurantes glamurosos e festas, onde se dá a liberdade de consumir bebidas alcoólicas. Por outro lado, quebrar raquetes quando os jogos possuem um nível maior de tensão também é algo que faz parte da sua rotina de atleta de alto rendimento. São as estratégias que a número 1 do mundo utiliza para equilibrar corpo e mente, como revelou em entrevista à revista norte-americana de variedades Esquire.

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— Quando estou na pré-temporada ou durante um torneio, não bebo nada. Mas tenho meus momentos, como quando conquisto uma grande vitória, aí claro que comemoro e bebo. Equilíbrio é tudo. Cortar tudo da sua vida não é saudável. Em algum momento, você pode perder o controle e se descontrolar - respondej a tenista, destaque na edição publicada nesta terça-feira (14).

Sabalenka explicou, de forma didática, como quebrar uma raquete, assim como fez na final do WTA 1000 de Indian Wells, em março. Ela aproveitou o momento para pedir desculpas à Wilson, fornecedora de material esportivo, por destruir seu instrumento de trabalho sucessivas vezes.

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— Você bate nela com toda a força possível. Deixa toda a tensão e emoção saírem pela raquete. E depois solta tudo quando a raquete quebrar. Sinto muito pela Wilson. Naquele momento, eles provavelmente não gostavam muito de mim.

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Conhecida pelo estilo de jogo agressivo, a vencedora de quatro Grand Slams já mostrou que não se comporta da mesma maneira com fãs e jornalistas, que são atendidos com extrema simpatia. Ela inclusive cogita praticar outro esporte para seguir conciliando duas personalidades de comportamentos tão distintos.

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— Até o fim da minha vida, terei que fazer algo que me permita ser tão agressiva, talvez boxe, porque sinto que consigo equilibrar muito bem essas duas personalidades. Na quadra, sou bastante agressiva, bastante emotiva, o que preciso ser para jogar o meu melhor tênis. Fora das quadras, sou uma pessoa completamente diferente.

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Líder do ranking com folga, Sabalenka não disputa o WTA 500 de Stuttgart

A bielorrussa Aryna Sabalenka saca na final do Australian OPen contra a cazaque Elena Rybakina (Foto: Paul Crock / AFP)

Em primeiro lugar no ranking mundial com 11.025 pontos, Aryna Sabalenka optou por tirar uma semana de descanso e não participa do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. Neste momento, a bielorussa tem quase 3 mil pontos de vantagem sobre a cazaque Elena Rybakina, segunda colocada, que está em ação no torneio e pode encurtar a diferença.

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