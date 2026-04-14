Bia Haddad começou bem a parceria com o técnico espanhol Carlos Martinez Comet. Nesta terça-feira, a paulistana, de 29 anos e 69ª do mundo, estreou com vitória no WTA 125 de Oeiras, em Portugal: 6/4 e 7/6(3) diante da anfitriã Francisca Jorge (188ª do ranking), após 2h01min de duelo.

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Foi o primeiro triunfo da brasileira em chaves principais desde setembro de 2025 (quando encerrou a última temporada). Até então, em 2026, a brasileira só vencera um duelo no ano, pelo classificatório do WTA de Doha, no Catar, contra uma tenista que sequer tinha ranking, a anfitriã Mubaraka Al-Naimi, derrotada por duplo 6/0.

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Nas oitavas de final, a ex-top 10 e principal cabeça de chave enfrenta a polonesa Maja Chwalinska (129ª) ou a espanhola Kaitlin Quevedo (144ª).

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O jogo teve nada menos que 13 quebras de saque, sete a favor de Bia, que chegou a estar perdendo por 2/0 a parcial inicial. No 4/4, a brasileira conquistou nova quebra para sacar em seguida e levar o set.



A virada da número 1 do Brasil foi ainda maior na segunda parcial, na qual viu a adversária abrir 3/0. Bia Haddad venceu quatro games em seguida e salvou um set point quando sacava em 4/5. No tiebreak, alívio para a brasileira com um triunfo após tanto tempo.

Abaixo, os números da vitória da brasileira: