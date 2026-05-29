João Fonseca é destaque na imprensa internacional: 'Prodígio'

A vitória de virada de João Fonseca sobre Novak Djokovic, na terceira rodada de Roland Garros, repercutiu na imprensa internacional. O brasileiro de 19 anos, que alcançou as oitavas de final do Grand Slam francês pela primeira vez, foi chamado de "prodígio" pelo jornal inglês "The Guardian".

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— Foi necessária uma atuação extremamente corajosa e determinada de João Fonseca para impedir que seu lendário adversário tivesse qualquer reação. Embora Fonseca ainda seja adolescente, essa vitória demorou a chegar, considerando seu talento e a atenção que vem recebendo — publicou o jornal.

O jornal "The Guardian" classificou João Fonseca como "prodígio adolescente" (Foto: Reprodução)

Fonseca venceu por 3 sets a 2 após perder as duas primeiras parciais, em duelo que durou 4 horas e 53 minutos. A "BBC" classificou o duelo como "épico" e destacou a frieza do brasileiro ao confirmar o triunfo com três aces consecutivos.

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— A espera de Novak Djokovic por um recorde de 25 títulos de Grand Slam em simples continua depois que a jovem estrela João Fonseca protagonizou uma virada impressionante para vencer uma partida épica de cinco sets na terceira rodada do Aberto da França — escreveu.

Para o Marca, da Espanha, Djokovic "ajoelhou-se" perante João Fonseca. O jornal pontuou a dificuldade de Djokovic frente a nomes da nova geração, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Já o francês L'Equipe classificou o forehand do brasileiro como "devastador".

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— O devastador forehand de Fonseca, seus brilhantes drop shots, a diferença de vinte anos para a idade e a imensa coragem foram adversários formidáveis. Perdendo por 30-40 no saque para Djokovic e sacando para o jogo em 6-5 no quinto set, o brasileiro disparou três aces consecutivos para finalmente garantir a vitória, cumprindo a promessa que vinha demonstrando nos últimos dois anos - publicou.

"Djokovic ajoelha-se perante João Fonseca", escreveu o jornal Marca (Foto: Reprodução)

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João Fonseca enfrenta Casper Ruud nas oitavas

Nas oitavas de final de Roland Garros pela primeira vez, João Fonseca volta à quadra neste domingo (31) para duelo inédito contra Casper Ruud. O norueguês, atual número 16 do mundo, avançou após vitória de virada sobre o norte-americano Tommy Paul. O jogo ainda não tem horário definido.

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