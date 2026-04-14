João Fonseca x Arthur Rinderknech no ATP 500 de Munique: horário e onde assistir
Número 1 do Brasil reencontra francês nesta quarta-feira (15) pelas oitavas de final
Classificado para as oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha, João Fonseca volta à quadra pelo torneio no saibro nesta quarta-feira (15), às 6h (de Brasília), para enfrentar o francês Arthur Rinderknech (26º do ranking mundial). A partida tem transmissão da ESPN 2 (TV) e do Disney+ (plano premium do serviço de streaming).
O número 1 do Brasil e 35 do mundo estreou no torneio com vitória sobre o chileno Alejandro Tabilo (45º) por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (1) e 6/3. Foi o primeiro triunfo do carioca de 19 anos em três jogos contra o rival sul-americano. Rinderknech, por sua vez, aplicou um duplo 6/3 contra o americano Alex Michelsen (36º) na primeira rodada.
João Fonseca e Arthur Rinderknech se enfrentaram pela primeira vez na última quarta-feira (8), pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.
Caso vença o confronto, o brasileiro terá pela frente Ben Shelton (6º), dos Estados Unidos, ou Alexander Blocx (72º), da Bélgica, nas quartas de final.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
+ Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
