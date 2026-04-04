Sabalenka ganha camisas autografadas por Ronaldo Fenômeno e posta foto com o ex-craque
Tenista número 1 do mundo compartilhou o registro ao lado do ex-atacante
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Campeã do Miami Open no último sábado (28), Aryna Sabalenka publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Ronaldo Fenômeno, duas vezes campeão mundial pela seleção brasileira de futebol. O ex-atacante esteve presente no Hard Rock Stadium para acompanhar a final da competição e, após o jogo, presenteou a tenista russa e seu noivo, o paulistano Georgios Frangulius, com camisas do Brasil autografadas. O modelo entregue foi o utilizado na Copa do Mundo de 1998.
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Na quarta-feira (1º), Sabalenka já havia postado uma registro em suas redes sociais com a influenciadora e esposa de Ronaldo, Celina Locks, e a empresária Isabela Grutman, além da foto ao lado de Georgios Frangulis e Ronaldo Nazário. As publicações acompanhavam legendas que misturavam o português com o inglês: 'brasileiras' e 'and mais brasileiros'.
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Sabalenka tem feito questão de reforçar publicamente o carinho pelo Brasil, se arriscando no português em certos momentos durante a temporada e respondendo de volta as declarações de amor dos fãs. A atleta de 27 anos anunciou o noivado com o empresário brasileiro no início de março.
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A temporada de Aryna Sabalenka
Número 1 do tênis mundial, Aryna Sabalenka vem de duas conquistas consecutivas de torneios Masters 1000 em 2026. Com as vitórias em Indian Wells e Miami, a russa completou o chamado Sunshine Double pela segunda vez.
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Sabalenka volta às quadras no WTA 500 de Stuttgart, entre os dias 13 e 19 de abril, iniciando a temporada no saibro.
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