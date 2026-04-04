Sabalenka ganha camisas autografadas por Ronaldo Fenômeno e posta foto com o ex-craque

Campeã do Miami Open no último sábado (28), Aryna Sabalenka publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Ronaldo Fenômeno, duas vezes campeão mundial pela seleção brasileira de futebol. O ex-atacante esteve presente no Hard Rock Stadium para acompanhar a final da competição e, após o jogo, presenteou a tenista russa e seu noivo, o paulistano Georgios Frangulius, com camisas do Brasil autografadas. O modelo entregue foi o utilizado na Copa do Mundo de 1998.

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Sabalenka recebe camisas autografadas por Ronaldo após o Miami Open (Foto: Reprodução/Instagram)

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Na quarta-feira (1º), Sabalenka já havia postado uma registro em suas redes sociais com a influenciadora e esposa de Ronaldo, Celina Locks, e a empresária Isabela Grutman, além da foto ao lado de Georgios Frangulis e Ronaldo Nazário. As publicações acompanhavam legendas que misturavam o português com o inglês: 'brasileiras' e 'and mais brasileiros'.

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Sabalenka tem feito questão de reforçar publicamente o carinho pelo Brasil, se arriscando no português em certos momentos durante a temporada e respondendo de volta as declarações de amor dos fãs. A atleta de 27 anos anunciou o noivado com o empresário brasileiro no início de março.

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A temporada de Aryna Sabalenka

Número 1 do tênis mundial, Aryna Sabalenka vem de duas conquistas consecutivas de torneios Masters 1000 em 2026. Com as vitórias em Indian Wells e Miami, a russa completou o chamado Sunshine Double pela segunda vez.

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Sabalenka volta às quadras no WTA 500 de Stuttgart, entre os dias 13 e 19 de abril, iniciando a temporada no saibro.

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