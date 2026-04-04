menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Sabalenka ganha camisas autografadas por Ronaldo Fenômeno e posta foto com o ex-craque

Tenista número 1 do mundo compartilhou o registro ao lado do ex-atacante

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/04/2026
06:05
Atualizado há 2 minutos
Sabalenka recebe camisas autografadas por Ronaldo após o Miami Open (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraSabalenka recebe camisas autografadas por Ronaldo após o Miami Open (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Campeã do Miami Open no último sábado (28), Aryna Sabalenka publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Ronaldo Fenômeno, duas vezes campeão mundial pela seleção brasileira de futebol. O ex-atacante esteve presente no Hard Rock Stadium para acompanhar a final da competição e, após o jogo, presenteou a tenista russa e seu noivo, o paulistano Georgios Frangulius, com camisas do Brasil autografadas. O modelo entregue foi o utilizado na Copa do Mundo de 1998.

continua após a publicidade

Relacionadas

Sabalenka recebe camisas autografadas por Ronaldo após o Miami Open (Foto: Reprodução/Instagram)
Sabalenka recebe camisas autografadas por Ronaldo após o Miami Open (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Sinner e Sabalenka ganham premiação milionária com título do Miami Open

Na quarta-feira (1º), Sabalenka já havia postado uma registro em suas redes sociais com a influenciadora e esposa de Ronaldo, Celina Locks, e a empresária Isabela Grutman, além da foto ao lado de Georgios Frangulis e Ronaldo Nazário. As publicações acompanhavam legendas que misturavam o português com o inglês: 'brasileiras' e 'and mais brasileiros'.

➡️ Fã de tênis, Ronaldo Fenômeno quer jogar torneio ITF em 2026

Sabalenka tem feito questão de reforçar publicamente o carinho pelo Brasil, se arriscando no português em certos momentos durante a temporada e respondendo de volta as declarações de amor dos fãs. A atleta de 27 anos anunciou o noivado com o empresário brasileiro no início de março.

continua após a publicidade

➡️ Sabalenka é campeã do Miami Open e conquista Sunshine Double

A temporada de Aryna Sabalenka

Número 1 do tênis mundial, Aryna Sabalenka vem de duas conquistas consecutivas de torneios Masters 1000 em 2026. Com as vitórias em Indian Wells e Miami, a russa completou o chamado Sunshine Double pela segunda vez.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sabalenka volta às quadras no WTA 500 de Stuttgart, entre os dias 13 e 19 de abril, iniciando a temporada no saibro.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias