Fora do US Open, João Fonseca enfrenta desafio no ranking Brasileiro não poderá defender os pontos conquistados na edição de 2025 e ainda terá 500 pontos a defender na Basileia

O brasileiro João Fonseca está fora do US Open, que começa em 30 de agosto, e a ausência no último Grand Slam da temporada terá impacto direto na disputa pelo ranking mundial. Atualmente na 26ª posição da ATP, Fonseca sentiu dores na região abdominal durante o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro abandonou a competição antes da terceira rodada e, após novos exames, decidiu não disputar o torneio em Nova York.

— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível — afirmou o tenista.

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Será a primeira vez que João Fonseca ficará fora de um Grand Slam desde sua estreia nesse nível. A primeira participação do brasileiro aconteceu no Australian Open de 2025.

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Pontos que serão descontados

A principal consequência imediata será no ranking. João Fonseca não poderá repetir os 50 pontos conquistados no US Open de 2025, quando derrotou Miomir Kecmanovic na primeira rodada antes de ser eliminado por Tomas Machac.

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Com a perda dessa pontuação, o brasileiro corre o risco de cair algumas posições na classificação, dependendo dos resultados dos adversários. Além disso, sem disputar o torneio, ele também deixa de ter a oportunidade de somar pontos em Nova York.

O cenário merece ainda mais atenção nos próximos meses. Fonseca tem 500 pontos a defender no ATP 500 da Basileia, na Suíça, onde foi campeão em 2025. Caso não consiga repetir uma campanha semelhante, poderá sofrer uma queda mais significativa no ranking.

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Uma posição mais baixa na classificação também pode afetar o status de cabeça de chave de Fonseca nos principais torneios do circuito. Estar entre os 32 primeiros é especialmente importante para garantir uma das vagas de cabeça de chave nos Grand Slams e nos Masters 1000.

João Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)

Calendário de retorno do João Fonseca

Ainda não há uma previsão oficial para o retorno de João Fonseca às competições. Antes da disputa do torneio de Basileia, o brasileiro aparece inscrito no ATP 500 de Tóquio, a partir de 30 de setembro.

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Na sequência, o calendário prevê o Masters 1000 de Shanghai, com início em 7 de outubro. Os dois torneios podem ser importantes para que Fonseca acumule pontos e reduza o impacto da ausência no US Open e da posterior defesa dos 500 pontos conquistados na Basileia.

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