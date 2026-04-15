O espanhol Carlos Alcaraz deixou o ATP 500 de Barcelona. Nesta quarta-feira (15), o tenista número dois do mundo anunciou, em entrevista coletiva, que sentiu uma lesão no punho direito e fará uma pausa para se dedicar exclusivamente ao tratamento. Nas oitavas de final, ele enfrentaria o tcheco Tomas Machac (47º).

continua após a publicidade

➡️João Fonseca despacha francês e avança às quartas em Munique

➡️Ben Shelton avança e enfrenta João Fonseca pela primeira vez

— É uma lesão mais séria do que todos esperávamos, e preciso ouvir meu corpo para que não me afete no futuro. É com muita tristeza que tenho que voltar para casa e me recuperar o máximo possível - disse Alcaraz.

A expectativa é de que Alcaraz se recupere a tempo de retornar para o Masters 1000 de Madri, que começa na próxima quarta-feira (22). Na temporada passada, ele também se lesionou durante o ATP de Barcelona. Na ocasião, sentiu o adutor da perna direita durante a final contra o dinamarquês Holger Rune.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Alcaraz e Sinner disputam topo do ranking mundial (Foto: Valery HACHE / AFP)

Disputa com Sinner pelo topo

O abandono do ATP de Barcelona custará a Alcaraz pontos importantes na disputa com Jannik Sinner pelo topo do mundo. Atual vice-campeão do torneio, ele perderá 280 pontos na próxima atualização do ranking e a vantagem do italiano aumentará para 390 pontos.

continua após a publicidade

Sinner assumiu a liderança do ranking no último domingo (12), ao conquistar o título do Masters 1000 de Monte Carlo, justamente com vitória por 2 sets a 0 sobre Alcaraz. Após a vitória, o italiano afirmou que está avaliando a sequência da temporada com sua equipe, e ainda não está confirmado no torneio da capital espanhola.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial