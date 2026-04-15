Europeus se chocam com atuação de João Fonseca em Munique: 'Realmente'

João Fonseca entrou em quadra na manhã desta quarta-feira (15) pelas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Em jogo consistente, o brasileiro venceu o francês Arthur Rinderknech (26° do mundo), e a atuação do brasileiro repercutiu muito na Europa.

continua após a publicidade

Embora tenha vencido em sets diretos, o número 1 do Brasil e 35 do mundo teve que sair do buraco em algumas ocasiões nesta quarta-feira. Apenas na primeira parcial, João Fonseca salvou nada menos que todos os seis breaks que o rival teve. Na segunda, foram outras três oportunidades que o brasileiro salvou, para frustração do adversário.

➡️Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Gabigol: 'Não consigo'

Nas redes sociais, a atuação do prodígio do tênis brasileiro foi muito exaltada por amantes do esporte na Europa. Veja os comentários sobre João Fonseca abaixo:

continua após a publicidade

João Fonseca na vitória nas oitavas de final em Munique (Foto: Divulgação)

Veja comentários sobre João Fonseca

Tradução sobre João Fonseca: Parabéns, Fonseca. Agora você está correspondendo às expectativas.

Tradução sobre o tenista brasileiro: Fonseca está constantemente melhorando! Chegou às quartas de final em Monte Carlo e agora 2 vitórias fáceis esta semana Fonseca tem um futuro incrível pela frente!

Tradução sobre João Fonseca: O tênis dele está ficando mais limpo e ainda mantendo um bom preparo de saques, o que é essencial para ser um jogador de topo. Realmente impressionante.

continua após a publicidade

Tradução sobre o tenista brasileiro: É uma grande vitória do Fonseca. Você pode ver a melhoria em relação à última vez que ele enfrentou o Arthur.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do tenista João Fonseca em torneios espalhados por todo o planeta! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.