Número 1 do Brasil e 28º do mundo, João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada de Roland Garros. O brasileiro enfrenta o sérvio Novak Djokovic, não antes das 10h30 (de Brasília), pela primeira vez na carreira. Em caso de vitória, será a primeira vez que o tenista chega à quarta fase do Grand Slam disputado em Paris, na França.

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O carioca enfrentará ninguém menos do que o tricampeão e maior vencedor de Grand Slams da história, Djokovic, pela primeira vez na carreira. Com 24 títulos, o sérvio será o primeiro desafio dentro do Top 10 no caminho de João Fonseca à grande decisão.

Outra novidade marca a atual campanha do brasileiro. O jogo contra Nole marcará sua primeira vez na quadra central de Roland Garros. Até então, em 2026, suas partidas aconteceram na Quadra Simonne-Mathieu e na Quadra 14.

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➡️ Seis motivos para acreditar na vitória de João Fonseca sobre Djokovic

Brasileiro tenta superar melhor desempenho em Paris

Com a histórica virada desta quarta-feira (27), contra o croata Dino Prizmic, o tenista de 19 anos já iguala sua melhor campanha em Grand Slams. Aos 18 anos, no ano passado, ele brilhou ao conquistar a vaga para a terceira rodada em Paris e em Wimbledon.

Apesar da diferença de experiência entre os dois, João chega embalado pela confiança após duas vitórias consecutivas em Paris e vivendo um dos melhores momentos da carreira. Do outro lado, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua história no saibro francês e segue em busca do 25º título de Grand Slam.

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🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca (BRA) x Novak Djokovic (SRB)

3ª rodada de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: sexta-feira, 29 de maio de 2026, por volta das 10h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

O tricampeão sérvio Novak Djokovic comemora a vitória sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.