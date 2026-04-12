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Sinner domina Alcaraz e é campeão do Masters 1000 de Monte Carlo

É a primeira vez que o italiano conquista esse torneio

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
12:43
Jannik Sinner, número 2 do mundo, no Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)
imagem cameraJannik Sinner no Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)
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Jannik Sinner se tornou campeão do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo (12). Na grande final, o italiano levou a melhor sobre o espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(5) e 6/3. Com o resultado, o título de líder do ranking mundial da ATP volta para a Itália.

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JogadoresSets1º Set2ºSet

Carlos Alcaraz

0

6 (5)

3

Jannik Sinner

2

7

6

Como foi o jogo?

A partida começou equilibrada, com Carlos Alcaraz confirmando seu primeiro saque e largando na frente. Sinner reagiu rapidamente, chegou a virar com dois games seguidos, mas o espanhol voltou a se impor com uma quebra e retomou a liderança.

O primeiro set seguiu disputado, com alternância constante no placar. Sinner buscou o empate, Alcaraz voltou a abrir vantagem e chegou a ficar próximo de fechar a parcial. No entanto, o italiano resistiu, venceu um game decisivo e levou a definição para o tie-break após fazer 6 a 6. No desempate, Sinner foi mais consistente, abriu vantagem e fechou o set após um erro – uma dupla falta – de Alcaraz, garantindo a primeira parcial por 7/6.

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No segundo set, Sinner manteve o embalo e começou melhor, confirmando o saque. Alcaraz reagiu, conseguiu uma quebra importante e empatou o jogo, mas o italiano respondeu na mesma moeda e retomou o controle da partida.

A partir daí, Sinner assumiu a dianteira, virou o placar e abriu vantagem. Mais sólido nos momentos decisivos, ele administrou o jogo até o fim e contou com erros de Alcaraz para fechar o set com tranquilidade, selando a vitória.

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É a nona vez que os atletas se encontraram em uma final do circuito ATP. Além disso, ambos estão empatados com 26 títulos da categoria cada. Para assumir a ponta na disputa, Sinner vem de duas vitórias em torneios Masters 1000 de quadra dura nos Estados Unidos – Indian Wells e Miami – para conquistar um título inédito em sua carreira.

O título em Monte Carlo também valia a liderança do ranking mundial. Agora com mais 1000 pontos no currírulo, o italiano volta a ocupar a primeira colocação, seguido pelo espanhol.

Carlos Alcaraz enfrenta Jannik Sinner na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)
Carlos Alcaraz enfrenta Jannik Sinner na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)

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