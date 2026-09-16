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Cuca lamenta eliminação do Santos e diz que alguns jogadores 'sentiram a diferença do gramado'

Santos foi eliminado da Sul-Americana pelo Atlético-MG nos pênaltis

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/09/2026 22:40
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Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O técnico Cuca lamentou a eliminação do Santos para o Atlético-MG, nos pênaltis, após vitória do time da casa por 4 a 2 no tempo regulamentar, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (16), na Arena MRV. O treinador acredita que o gol relâmpago sofrido fez com que o confronto tomasse um rumo diferente — o Peixe venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

— Começamos o jogo muito mal. Com menos de um minuto, tomamos um gol. Uma bola mal dominada, que o Fred pôs para o Bernard, e saiu o gol. Vira outro jogo. Demoramos 25 minutos para entender. Tomamos o segundo e fizemos o nosso gol. Era ir para o vestiário com 2 a 1. E tomamos o terceiro gol. Outra bola cruzada quase na área pequena — afirmou Cuca.

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— Fizemos as mexidas necessárias para o segundo tempo. O time volta com personalidade, confiança, maturidade, envolve o Galo. Criamos inúmeras oportunidades, fizemos o gol. O Atlético chutou cinco bolas e fez quatro gols. Tomamos o gol quando estávamos bem montados com a linha de cinco. Tomamos um gol numa jogada evitável e acabamos eliminados — analisou Cuca.

Gramado sintético foi pauta de Cuca

Como já havia falado após a vitória no primeiro jogo, quando afirmou que seu time não está acostumado com o piso, Cuca voltou a falar sobre o gramado sintético. O treinador acredita que alguns jogadores sentiram não somente o jogo, mas também a grama do estádio atleticano.

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— Acho que alguns jogadores sentiram o jogo, a diferença do gramado. Talvez a própria inexperiência. O primeiro tempo não foi bom. O segundo tempo foi muito bom, foi o que vínhamos jogando. Lógico que sabíamos da dificuldade do jogo. No total, não fizemos o suficiente para passar — continuou.

— É diferente (o gramado sintético). Não podemos negar. O adversário tem certa vantagem por ter conhecimento do campo. É inquestionável isso. Talvez, por isso, tomamos o gol tão cedo — finalizou Cuca.

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Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress
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