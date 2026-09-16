Ao ser eliminado nos pênaltis nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (16), na Arena MRV, o Santos deixou de ganhar US$ 800 mil, o equivalente a R$ 4,1 milhões, na cotação atual. Com isso, ao encerrar sua participação no torneio continental, o Peixe acumulou cerca de R$ 12 milhões.

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Antes de eliminar o Macará, no Equador, nas oitavas de final e receber US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões), o Santos já havia garantido US$ 500 mil (cerca de R$ 2,6 milhões, na cotação atual) pela classificação aos playoffs. O clube também recebeu US$ 125 mil (cerca de R$ 652 mil) por vitória na fase de grupos.

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Depois, ao eliminar a Universidad Central, da Venezuela, nos playoffs, o Peixe assegurou mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) pela classificação às oitavas de final e, com a vaga nas quartas, o time paulista ganhou mais US$ 700 mil (R$ 3,6 milhões).

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Premiação da Copa Sul-Americana 2026

Primeira fase (local): U$ 225.000 - R$ 1,2 milhões

Primeira fase (visitante): U$ 250.000 - R$ 1,3 milhões

Fase de grupos: U$ 300.000 - R$ 1,6 milhões

Vitória na FG: U$ 125.000 - R$ 644 mil

Playoffs: U$ 500.000 - R$ 2,6 milhões

Oitavas de final: U$ 600.000 - R$ 3,1 milhões

Quartas de final: U$ 700.000 - R$ 3,6 milhões

Semifinal: U$ 800.000 - R$ 4,1 milhões

Vice-campeão: U$ 2.500.000 - R$ 13 milhões

Campeão: U$ 10.000.000 - R$ 51,5 milhões

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*Os valores convertidos são baseados na cotação deste dia