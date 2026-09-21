Três competições, calendário apertado: o desafio do Atlético após a Data Fifa

O Atlético terá uma verdadeira maratona após a Data Fifa. A equipe terá pela frente o desafio de conciliar três competições em momentos decisivos e importantes da temporada: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

O Atlético, ao lado de Palmeiras e Vasco, é uma das três equipes do futebol brasileiro que seguem vivas em três competições. Com o calendário apertado após a pausa, o Galo terá pela frente uma sequência de jogos que exigirá não apenas desempenho, mas também força e profundidade do elenco para alcançar os objetivos traçados para a temporada.

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Campeonato Brasileiro

No Campeonato Brasileiro, o Atlético briga para alcançar o principal objetivo da temporada: conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2027. A equipe comandada por Eduardo Domínguez viveu momentos de instabilidade no início da competição, mas conseguiu se recuperar ao longo do campeonato e se aproximar do grupo que disputa uma vaga no torneio continental.

Atualmente, o Galo ocupa a 7ª colocação, com 40 pontos conquistados, seis a menos que o Bahia, que abre o G-5. No entanto, o Atlético tem uma partida a menos que o adversário e poderá reduzir essa diferença para três pontos. O jogo atrasado será contra o Red Bull Bragantino, no dia 3 de outubro, às 18h30, na Arena MRV, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Como já foi destacado pelo próprio Eduardo Domínguez e pela diretoria atleticana, o Campeonato Brasileiro não será deixado de lado. O clube estabeleceu como objetivo fazer uma campanha sólida e diferente das últimas temporadas, quando priorizou as copas em determinados momentos e acabou flertando com a zona de rebaixamento. Nesta temporada, o Atlético segue vivo na disputa pela parte de cima da tabela e chega à reta final com a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Atlético brasileirão 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Copa Sul-Americana

Na Copa Sul-Americana, o Atlético viveu dias especiais após eliminar o Santos nas quartas de final. A equipe protagonizou uma noite marcante na Arena MRV e avançou às semifinais. Depois de perder por 2 a 0 na partida de ida, na Vila Belmiro, o Galo levou a desvantagem para Belo Horizonte e conseguiu uma reação histórica: venceu por 4 a 2 no tempo normal e, posteriormente, garantiu a classificação nos pênaltis.

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Nas semifinais, o Atlético terá pela frente o Montevideo City Torque, do Uruguai. A partida de ida será disputada na Arena MRV, no dia 14 de outubro, às 19h (de Brasília). O duelo de volta acontecerá no dia 21 de outubro, também às 19h, no Estádio Centenario, em Montevidéu.

A competição aparece como uma das principais oportunidades para o Atlético conquistar um título na temporada. Além da taça, o campeão da Sul-Americana garante uma vaga direta na Copa Libertadores do ano seguinte, o que aumenta o peso da disputa para o Galo.

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O Atlético também busca uma nova oportunidade de chegar ao título após a frustração da temporada passada. Em 2025, a equipe chegou à final da Sul-Americana, mas acabou derrotada pelo Lanús nos pênaltis. Agora, o Galo terá novamente a possibilidade de disputar a reta final do torneio e buscar uma conclusão diferente daquela vivida no ano anterior.

Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o Atlético também segue vivo e está a um passo de chegar à grande final. A decisão representa para o Galo não apenas a oportunidade de conquistar um título de peso na temporada, mas também de garantir uma vaga direta na Copa Libertadores de 2027. Nesta temporada, pela primeira vez, os dois finalistas da competição terão vaga assegurada no torneio continental do ano seguinte.

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O Atlético superou um grande desafio na última fase. Nas quartas de final, o Galo eliminou o rival Cruzeiro após conseguir uma virada na Arena MRV e avançar para a semifinal.

Agora, o Atlético terá o Grêmio pela frente. A partida de ida será disputada com mando do time gaúcho, enquanto o segundo confronto acontecerá na Arena MRV. Os jogos têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro, mas a CBF ainda irá detalhar as datas e os horários dos confrontos.

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Quem avançar enfrentará Vasco ou Palmeiras na grande decisão. A final será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Galo chega à reta decisiva da competição com a possibilidade de conquistar mais um título nacional e buscar o tricampeonato da Copa do Brasil.

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Atletas comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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