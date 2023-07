Esportes – Termos e Condições (T&C)



Como todo produto e serviço de uma boa casa de apostas, os bônus de boas-vindas e outras promoções têm Termos e Condições (T&C). Dessa maneira, além de saber como ativar a oferta, os usuários aprendem as regras dos bônus 1xBet.



Portanto, esteja ciente que o bônus de boas-vindas de Esporte tem os seguintes Termos e Condições (T&C):



· Cada apostador poderá ativar o bônus apenas uma vez;

· O valor mínimo do depósito qualificativo é de R$4;

· O bônus é liberado somente se o apostador estiver com todos os dados de “Minha Conta” preenchidos. Além disso, deverão ativar o bônus antes de efetuar o depósito;

· A fim de liberar o saque, o apostador deverá cumprir rollover apostando cinco vezes (5x) o valor do bônus. As apostas devem ser múltiplas, com pelo menos três eventos, e odds iguais ou maiores que 1.40 em pelo menos três desses eventos;

· O bônus de boas-vindas não poderá ser usado com outras ofertas, ao mesmo tempo;

· Nem todos os métodos de pagamento são elegíveis para a ativação do bônus de boas-vindas.



A fim de ler na íntegra todos os Termos e Condições (T&C) da oferta de boas-vindas, visite o site da 1xBet. Aliás, o mesmo é recomendado para quaisquer tipos de promoções, incluindo as do 1xBet casino.



1xBet bônus – como conseguir?



Com o intuito de mostrar como é fácil ativar o bônus de boas-vindas da 1xBet para Esporte, criamos nosso guia passo a passo. Portanto, para aproveitar a promoção de boas-vindas, você deverá:



1. Em primeiro lugar, abrir sua conta de jogador na 1xBet;

2. Então, preencher todos os seus dados em “Minha Conta”;

3. Logo depois, ative a oferta e efetue o seu primeiro depósito;

4. Por fim, aguarde o seu bônus de boas-vindas ser creditado automaticamente e divirta-se!



Pegar o bônus 1xbet >>