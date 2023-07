História da 1xbet



A casa de apostas 1xBet é confiável e há vários fatores que corroboram com essa afirmação. Afinal, para avaliar se uma casa de apostas como a 1xBet é confiável, tomamos em consideração diversos fatores.



Por exemplo, o tempo de operação do site, a empresa por detrás, a licença de operação, a tecnologia utilizada no site e a credibilidade com os clientes. Nesse sentido, alguns argumentos que corroboram que a 1xBet é confiável incluem:



- A 1xBet está ativa desde 2007;

- Presente em mais de 134 países;

- Usa criptografia SSL nas transações financeiras;

- Atendimento ao cliente 24/7 e em português;

- Licenciada a operar;



O operador também conta com um histórico de patrocinar grandes equipes do mundo dos esportes, sobretudo do futebol. Por exemplo, já patrocinou o Chelsea e o Liverpool no passado e atualmente ainda estampa a camisa do Barcelona.



A casa também tem uma presença considerável em fomentar o desenvolvimento dos eSports (esportes eletrônicos). Portanto, também foi patrocinadora do ESL Pro Tour and ESL One Summer, grandes torneios de Counter Strike.



Aliás, o bônus que você pode obter com o 1xBet código promocional também é válido para apostar nos eSports do operador.



1xBet app para dispositivos Android e iPhone



O 1xBet app é a porta de entrada do site de apostas para a sua plataforma móvel. Ou seja, a maioria dos clientes da casa já apostam e jogam pelo celular atualmente.



Por isso, você pode criar a sua conta, usar o código promocional 1xBet, depositar e receber o seu bônus de boas-vindas direto do smartphone. O 1xBet app está disponível para celulares Android tanto quanto para iPhones.



Além disso, se não quiser baixar o 1xBet app, basta acessar o site mobile. A casa tem uma versão do site para dispositivos móveis que roda perfeitamente no navegador do celular e conta com os mesmos recursos do site desktop.