O valor mínimo de depósitos e saques pode variar dependendo do método de pagamento escolhido. Caso você queira realizar um pagamento via Pix, por exemplo, terá que depositar no mínimo R$6 em sua conta. Por outro lado, os pagamentos com boleto bancário devem partir de R$15. Recomenda-se verificar as opções disponíveis no site da empresa para obter informações atualizadas.