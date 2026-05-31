Veja a programação da Seleção Brasileira no dia do embarque para a Copa do Mundo
Brasil se despediu do país com goleada sobre o Panamá no Maracanã
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A CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira para esta segunda-feira (1/6), dia da viagem para os Estados Unidos, onde será disputada a Copa do Mundo a partir do dia 11 de junho. Após a vitória sobre o Panamá, no Maracanã, os atletas foram liberados para poucas horas de descanso com familiares.
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Os atletas são aguardados as 16h (de Brasília) desta segunda-feira para reapresentação no Hotel Hilton Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O grupo será reunido para concentração antes da viagem.
Toda a delegação chegará na sede da CBF pro volta das 18h, onde está programado um rápido evento antes da saída rumo ao Aeroporto do Galeão, que acontecerá às 20h. O voo da Seleção Brasileira para os Estados Unidos sairá às 22h, e o torcedor poderá acompanhar tudo no Lance!.
Agenda da Seleção Brasileira
Os comandados de Carlo Ancelotti farão série de treinamentos para o último amistoso antes do Mundial, contra o Egito, no próximo sábado (6/6), em Cleveland. A estreia na Copa será no dia 13, contra Marrocos. Veja abaixo o calendário da Seleção na Copa do Mundo:
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade!
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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