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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Veja a programação da Seleção Brasileira no dia do embarque para a Copa do Mundo

Brasil se despediu do país com goleada sobre o Panamá no Maracanã

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
21:45
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Sede da CBF, na Barra da Tijuca
imagem cameraSede da CBF, na Barra da Tijuca (Foto: Jo Marconne/CBF)
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A CBF divulgou a programação da Seleção Brasileira para esta segunda-feira (1/6), dia da viagem para os Estados Unidos, onde será disputada a Copa do Mundo a partir do dia 11 de junho. Após a vitória sobre o Panamá, no Maracanã, os atletas foram liberados para poucas horas de descanso com familiares.

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Os atletas são aguardados as 16h (de Brasília) desta segunda-feira para reapresentação no Hotel Hilton Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O grupo será reunido para concentração antes da viagem.

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Toda a delegação chegará na sede da CBF pro volta das 18h, onde está programado um rápido evento antes da saída rumo ao Aeroporto do Galeão, que acontecerá às 20h. O voo da Seleção Brasileira para os Estados Unidos sairá às 22h, e o torcedor poderá acompanhar tudo no Lance!.

Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá.
Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Agenda da Seleção Brasileira

Os comandados de Carlo Ancelotti farão série de treinamentos para o último amistoso antes do Mundial, contra o Egito, no próximo sábado (6/6), em Cleveland. A estreia na Copa será no dia 13, contra Marrocos. Veja abaixo o calendário da Seleção na Copa do Mundo:

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Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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