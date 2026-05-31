Vini Jr assume o protagonismo e comanda vitória do Brasil às vésperas da Copa

Vini Jr assumiu o papel de protagonista e comandou a vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá às vésperas da Copa do Mundo, no Maracanã. O atleta fez o que há muito tempo se pedia e exigia de um jogador tão grande na história do Real Madrid, mas que ainda deixava a desejar com a Amarelinha.

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Logo aos dois minutos de jogo, Vini Jr recebeu uma bola na intermediária do campo de ataque e soltou uma bomba no ângulo para abrir o placar com um golaço. Um daqueles que recebem o nome de "gol de placa" e que não poderia ter outro cenário se não o Maracanã, o maior templo do futebol.

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Quando o Brasil se viu fragilizado após o empate do Panamá com Murillo em cobrança de falta, Vini Jr seguia comprometido sem bola e voltando pra marcar. Além disso, o camisa sete também orientava os companheiros para fazer pressão na saída de bola da equipe adversária.

E Vini Jr coroou sua atuação com uma bela jogada pelo lado esquerdo em que cortou um rival para o meio e cruzou uma bola na cabeça de Casemiro. O volante só teve o trabalho de empurrar a pelota para o fundo das redes e colocar a Seleção Brasileira em vantagem antes do intervalo.

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Ovacionado pelas arquibancadas, Vini Jr ganhou até apoio com relação ao término do relacionamento com Virgínia Fonseca, que foi alvo de provocações dos torcedores. E o atleta chega aos Estados Unidos com a confiança em alta após um grande segundo semestre com a camisa do Real Madrid.

Vini Jr corre ao lado de Luiz Henrique para comemorar gol marcado pelo Brasil sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Vini Jr chega a três gols marcados sob comando de Ancelotti

Na Seleção Brasileira, Vini Jr vem crescendo e assumindo cada vez mais o protagonismo da equipe desde a chegada de Carlo Ancelotti. O camisa sete marcou três de seus nove gols com a Amarelinha sob comando do treinador italiano, o que representa 33,3% das vezes em que o jogador foi as redes desde a sua primeira convocação, em 2019.

Vini Jr e Carlo Ancelotti já haviam trabalhado juntos no Real Madrid durante três temporadas entre 2022 e 2025. Nesse período, o atacante brasileiro nunca teve um ano com menos de 20 gols marcados com a camisa merengue.

Embora a Seleção Brasileira não tenha feito uma grande apresentação na etapa inicial contra o Panamá, Vini Jr foi a válvula de escape da equipe. E deu demonstrações de que deve ser o cara de Ancelotti nos jogos da Copa do Mundo, principalmente em meio a ausência de Neymar, que lida com uma lesão de grau dois na panturrilha direita.

Seleção Brasileira ganha novos protagonistas no segundo tempo

Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti decidiu poupar a grande maioria dos jogadores que iniciaram o amistoso contra o Panamá, e Léo Pereira foi o único que permaneceu no segundo tempo. Sem Vini Jr, a Seleção Brasileira precisou encontrar novos protagonistas dentro de campo.

Na etapa final, Rayan aproveitou um erro na saída de bola do Panamá para marcar um lindo gol, enquanto Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos também deixaram suas marcas no Maracanã. O quarteto demonstrou fome de bola e vontade de lutar por uma vaga no time titular.

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