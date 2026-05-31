Com o Maracanã lotado para o último abraço da torcida antes da viagem para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira goleou o Panamá pelo placar de 6 a 2, neste domingo (31), contando com segundo tempo de almanaque do time considerado reserva. Após a partida, o Lance! quer saber: Quem foi o destaque do Brasil no amistoso contra o Panamá? Vote abaixo!
O Brasil começou com golaço de Vini Jr. no primeiro minuto de jogo e logo depois sofreu empate em cobrança de falta de Murillo. Ainda na primeira etapa, Vini fez grande jogada e bateu para Casemiro desviar e colocar a equipe novamente na frente.
Na volta para a segunda etapa, Carlo Ancelotti modificou praticamente todo o time, deixando apenas o zagueiro Léo Pereira. Foi assim que o Brasil ampliou e transformou em goleada com os gols de Rayan, Igor Thiago, Lucas Paquetá e Danilo Santos. O Panamá, no fim, descontou com lindo gol de Carlos Harvey.
Próximo compromisso do Brasil
A Seleção vira a chave para o calendário nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo, com amistoso marcado para o próximo sábado (6/6), em Cleveland, contra o Egito, o último antes do Mundial. A delegação viaja nesta segunda-feira (1) para a reta final de preparação.
O primeiro compromisso do Brasil na Copa será no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Também estão no Grupo C Haiti e Escócia.
