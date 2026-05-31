Igor Thiago celebra momento na Seleção Brasileira após marcar contra o Panamá

Brasil e Panamá se enfrentaram neste domingo (31) no Maracanã em partida que marcou a despedida da Seleção Brasileira rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Com times diferentes na primeira e segunda etapa, Carlo Ancelotti deu minutos para jogadores como Igor Thiago, que acabou marcando um dos gols da goleada de 6 a 2.

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O atacante do Brentford entrou no jogo e, além de participar ativamente do gol de Rayan ao pressionar o goleiro Mosquera, marcou de pênalti o seu segundo gol pelo Brasil nos últimos três jogos disputados. Ao final do evento, o camisa 25 analisou e celebrou o momento individual na zona mista do Maracanã.

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— Eu acho que é sempre importante poder marcar. Acho que, além de marcar, pode desempenhar um belo futebol. Eu acho que, com a camisa, nesses três últimos… nos três jogos que joguei, eu acho que eu consegui fazer isso, mostrar a vontade que eu tenho de poder honrar a camisa da nossa Seleção, e eu espero poder fazer isso mais vezes aí — disse Igor Thiago ao ser perguntado sobre a importância da boa atuação diante da torcida brasileira.

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Veja a declaração do jogador em vídeo:

Igor Thiago marcou um dos gols do Brasil sobre o Panamá no último amitsoso da Seleção antes da Copa do Mundo (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Como foi o jogo entre Brasil e Panamá no Maracanã?

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a equipe de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, o Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey.

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