A Seleção Brasileira entrou em campo no Brasil pela última vez antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Na noite deste domingo (31), o time comandado por Carlo Ancelotti venceu o Panamá por 6 a 2.

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No pós-jogo do Sportv, Felipe Melo reprovou a atuação de Luiz Henrique, titular da Seleção Brasileira contra o Panamá.

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- Esperava mais do Luiz Henrique, principalmente porque no decorrer dos últimos jogos, ele acaba com a partida. Mas é aquilo, a maioria dos jogadores que iniciou hoje, vai iniciar a Copa do titular também. Mas sem dúvidas, temos que debater a diferença grotesca do primeiro tempo, para o segundo. Mudou o Brasil, mas o Panamá foi o mesmo - disse Felipe Melo.

Luiz Henrique com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira diante do Panamá

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção Brasileira, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção Brasileira nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção Brasileira ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey. Grande vitória da Seleção Brasileira.