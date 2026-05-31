Vini Jr explica 'efeito Neymar' no elenco da Seleção Brasileira

Vinícius Júnior exaltou o convívio do elenco da Seleção Brasileira com Neymar durante a preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nos últimos dias. Após a vitória sobre o Panamá por 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã, o atacante do Real Madrid destacou a importância do astro santista para os jovens convocados.

continua após a publicidade

— O Ney é nosso ídolo. Todo mundo está muito feliz de poder jogar com ele. É uma geração muito nova, que teve o Neymar como maior ídolo. Poder compartilhar o dia a dia com o Ney é sempre bom. Ele batalhou muito para poder voltar a jogar com a gente. Voltou a jogar no Brasil, junto com o nosso povo, para poder estar mais perto de todos eles — disse ao "SporTV".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Vini Jr fez um gol e deu uma assistência para assegurar a vitória parcial do Brasil por 2 a 1 na primeira etapa. No intervalo, Ancelotti trocou dez dos 11 jogadores. A nova equipe fez bonito e ampliou a vantagem para 6 a 2. Para o ex-Flamengo, a participação do elenco completo foi essencial para a preparação brasileira.

— Acredito que foi um bom jogo para a nossa preparação. Foram duas equipes, uma na primeira parte e outra na segunda parte, mas com o mesmo objetivo: se preparar para chegar o melhor possível à Copa do Mundo. Acredito que os dois times fizeram muito bem o que o mister pediu. Ganhar em casa, ganhar no Maracanã, poder voltar aqui depois de muito tempo, voltar a marcar, jogar ao lado da nossa torcida, da minha família, sempre é muito especial. E que seja uma energia e um plus positivo para a Copa do Mundo — concluiu.

continua após a publicidade

Vini Jr comemora golaço que abriu o placar para o Brasil contra o Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Seleção de Neymar e Vini vai para os Estados Unidos

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. O jogo será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial, que será no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.