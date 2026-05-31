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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Vini Jr explica 'efeito Neymar' no elenco da Seleção Brasileira

Atacante do Real Madrid destaca idolatria dos jovens atletas pelo camisa 10

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
21:18
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Lucas Paquetá, Neymar e Danilo conversam no banco de reservas do Brasil durante amistoos contra o Panamá
imagem cameraLucas Paquetá, Neymar e Danilo conversam no banco de reservas do Brasil durante amistoso contra o Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
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Vinícius Júnior exaltou o convívio do elenco da Seleção Brasileira com Neymar durante a preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), nos últimos dias. Após a vitória sobre o Panamá por 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã, o atacante do Real Madrid destacou a importância do astro santista para os jovens convocados.

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— O Ney é nosso ídolo. Todo mundo está muito feliz de poder jogar com ele. É uma geração muito nova, que teve o Neymar como maior ídolo. Poder compartilhar o dia a dia com o Ney é sempre bom. Ele batalhou muito para poder voltar a jogar com a gente. Voltou a jogar no Brasil, junto com o nosso povo, para poder estar mais perto de todos eles — disse ao "SporTV".

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Vini Jr fez um gol e deu uma assistência para assegurar a vitória parcial do Brasil por 2 a 1 na primeira etapa. No intervalo, Ancelotti trocou dez dos 11 jogadores. A nova equipe fez bonito e ampliou a vantagem para 6 a 2. Para o ex-Flamengo, a participação do elenco completo foi essencial para a preparação brasileira.

— Acredito que foi um bom jogo para a nossa preparação. Foram duas equipes, uma na primeira parte e outra na segunda parte, mas com o mesmo objetivo: se preparar para chegar o melhor possível à Copa do Mundo. Acredito que os dois times fizeram muito bem o que o mister pediu. Ganhar em casa, ganhar no Maracanã, poder voltar aqui depois de muito tempo, voltar a marcar, jogar ao lado da nossa torcida, da minha família, sempre é muito especial. E que seja uma energia e um plus positivo para a Copa do Mundo — concluiu.

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Vini Jr comemora golaço que abriu o placar para o Brasil contra o Panamá
Vini Jr comemora golaço que abriu o placar para o Brasil contra o Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Seleção de Neymar e Vini vai para os Estados Unidos

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. O jogo será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial, que será no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

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