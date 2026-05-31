Ancelotti não descarta mudança no Brasil após amistoso: 'Mais dúvidas'

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti não descarta fazer mudanças na escalação da equipe até a Copa do Mundo. Após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, o treinador admitiu que a equipe que atuou no segundo tempo deixou pulgas atrás de sua orelha.

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- Passa pela minha cabeça mudar o time, a estratégia. A segunda parte me colocou mais dúvidas. Para mim, é bom ter dúvidas positivas. Definido 100% obviamente não. Faltam jogadores, como Marquinhos, Magalhães e Martinelli. Sigo pensando que tenho uma boa lista. É avaliar os treinos nos próximos dias. O jogo nos mostrou jogadores com mais condições físicas do que outros. No fim, vamos tomar a decisão correta. A dúvida é tratar de escolher a melhor escalação para o primeiro jogo. A certeza é que temos uma equipe muito forte.

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Carlo Ancelotti explicou a escolha dos jogadores que iniciaram o amistoso entre Brasil e Panamá, mas viu problemas de compactação. O comandante elogiou a atuação dos atletas que entraram em campo no segundo tempo.

- Os jogadores do primeiro tempo são mais fortes, que pressionam muito em cima, mas um pouco menos atrás. A pressão alta é um aspecto que queríamos fazer no primeiro tempo. Quando não sai a pressão, é muito importante voltar rápido, mas creio que a equipe não estava muito compacta. É um tema que temos que melhorar, porque solidez defensiva é muito importante, e o bloco baixo nos permite jogar mais em contra-ataques. A atuação no segundo tempo foi importante para o time, para os jogadores que entraram, demonstraram qualidade. Puderam competir como todos os outros da lista. Temos que ter em conta o rival, que diminuiu o ritmo, perdeu intensidade. O primeiro tempo foi distinto, mas com coisas que temos que melhorar.

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Nesta segunda-feira (1º), Carlo Ancelotti e o elenco da Seleção Brasileira viajam para os Estados Unidos e lutarão pela conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo. Antes do início do torneio, a equipe Canarinha faz um amistoso contra o Egito, no sábado (6).

Ancelotti orienta Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira outras respostas de Ancelotti

Gesto de Marquinhos com Gabriel Magalhães

- É um gesto muito bonito. É um companheiro de Seleção. Creio que a atuação de Marquinhos foi uma atuação de um profissional espetacular. Nesse sentido, estamos tristes por Gabriel, mas isso é futebol. Nos pênaltis, podem errar. Quem não tem coragem de bater, não falha. É uma derrota para ele, mas a derrota é o começo de uma nova vitória.

Importância de Igor Thiago

- Igor Thiago é um perfil de atacante que eu acho que a equipe precisa, pois em alguns momentos do jogo pode ser que você tenha rivais que façam pressão. Pode jogar a bola para ele, é muito forte, controla.

Futuro da Seleção Brasileira

- Estou muito feliz com a atuação dos jogadores, com o ambientes que os jogadores acreditam, seriedade, profissionalidade. Temos uma mistura de experiencia, entusiasmo. Rayan, Endrick, Estêvão, que não está... O futuro da Seleção Brasileira é um futuro positivo. É por isso que assinei um contrato por mais quatro anos.

Como encaixar Neymar?

- Ele tem que jogar na posição que tem que jogar. Dentro de campo. Não pode jogar por fora. Como ponta ou como meia-atacante. Como jogou Vini e Raphinha. Uma dessas posições.

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